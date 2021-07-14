ООО "СиАрСиСи" ускоряет курс совместного построения лучшего будущего!

Московский метрополитен, насчитывающий почти 90 лет истории строительства, всегда обладал репутацией "самого красивого метро в мире". В апреле 2017 года СиАрСиСи выиграла тендер на первый проект метрополитена, подлежащий выполнению китайским предприятием в Европе, этим проектом является юго-западный участок восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В ходе строительства инженеры из Китая и России, исполненные вдохновения, совершенствовали технологии в процессе взаимодействия, развивали дружбу в процессе работы и совместными усилиями создали "эталон китайско-российского сотрудничества".
Развитие двигалось от юго-западного участка до юго-западной линии, вплоть до проекта щитового комплекса большого диаметра на восточном участке... По мере того, как количество проектов метрополитена, возводимых СиАрСиСи в России, продолжает расти, все больше и больше китайских и российских специалистов вступают в команду. На сегодняшний день китайские и российские руководящие кадры в количестве 153 человек, а также тысячи рабочих непрестанно прилагают усилия для достижения цели локального развития путем применения своих знаний и труда. По мере глубокого развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху, стремление народов этих двух стран к совместному построению лучшей жизни шаг за шагом становится ближе к осуществлению!
Пресс-релиз предоставлен China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) ООО СиАрСиСи Рус