Что из себя представляет первая станция метро, выполненная под веянием китайского стиля в России? Как продвигается первый проект метрополитена, выполняемый китайским предприятием в Европе? Каким образом 11-метровый щитовой комплекс большого диаметра был проложен под землей? Позвольте русскому парню Назарову Сухробджону отвести вас на место строительства проекта Московского метрополитена, выполняемого СиАрСиСи, чтобы приоткрыть для вас завесу тайны!

Московский метрополитен, насчитывающий почти 90 лет истории строительства, всегда обладал репутацией "самого красивого метро в мире". В апреле 2017 года СиАрСиСи выиграла тендер на первый проект метрополитена, подлежащий выполнению китайским предприятием в Европе, этим проектом является юго-западный участок восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В ходе строительства инженеры из Китая и России, исполненные вдохновения, совершенствовали технологии в процессе взаимодействия, развивали дружбу в процессе работы и совместными усилиями создали "эталон китайско-российского сотрудничества".

Развитие двигалось от юго-западного участка до юго-западной линии, вплоть до проекта щитового комплекса большого диаметра на восточном участке... По мере того, как количество проектов метрополитена, возводимых СиАрСиСи в России, продолжает расти, все больше и больше китайских и российских специалистов вступают в команду. На сегодняшний день китайские и российские руководящие кадры в количестве 153 человек, а также тысячи рабочих непрестанно прилагают усилия для достижения цели локального развития путем применения своих знаний и труда. По мере глубокого развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху, стремление народов этих двух стран к совместному построению лучшей жизни шаг за шагом становится ближе к осуществлению!

Пресс-релиз предоставлен China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) ООО СиАрСиСи Рус