От диджея до швеи: Какие роли примерили политики Болгарии ради голосов

В Болгарии состоялись досрочные выборы в парламент. Для привлечения голосов избирателей представители различных партий не поскупились на весьма оригинальные решения, которые, как предполагалось, должны были продемонстрировать близость политиков к простому народу.

Экс-премьер Болгарии, лидер правившей около десятилетия проевропейской партии ГЕРБ Бойко Борисов, повел свою "паству" на прогулку в горы. Его сторонница, бывшая глава МИД республики Екатерина Захариева, собственноручно приняла участие в приготовлении яств для празднования Курбана (в Болгарии традиция соблюдается как мусульманами, так и христианами). С громким заявлением о "загрязнении воздуха политической озлобленностью" кандидат в депутаты от ГЕРБ и экс-министр внутренних дел Христо Терзийски взял в руки лопату и посадил деревце. Ухищрения членов партии все же не заворожили электорат - на выборах политсила заняла вторую строчку.

Лидер социалистов Корнелия Нинова отметилась работой за швейной машинкой "Зингер". Это оказалось явно недостаточным, чтобы подконтрольная ей структура смогла подняться выше третьей строчки.

Известный русофоб и по совместительству председатель республиканцев Цветан Цветанов решил предстать перед народом в образе доброго сборщика роз. Несмотря на то, что политик буквально превратил свою фамилию в говорящую, его партии не удалось снискать одобрения граждан, достаточного для преодоления барьера в 4 процента.

Поистине человечно, если так можно выразиться, себя повели представители "Болгарских патриотов" - не мудрствуя, они просто решили пообщаться с избирателями за кружкой пива в обычном кафе. Это, к сожалению, также не способствовало их прохождению в законодательный орган страны.

Дальше всех зашла лидер "Вставай! Мафия вон!" (название отсылает к многолетнему правлению ГЕРБ) Мая Манолова. Она участвовала в рафтинге, играла в футбол и даже собирала урожай, укротив комбайн. Особый интерес среди граждан вызвало выступление Маноловой в качестве диджея. Политсила неутомимой болгарки стала шестой (из шести прошедших в парламент).

Напомним, победу на выборах одержала партия "Есть такой народ". Структура, как это сейчас постепенно становится модным, создана телеведущим Слави Трифоновым и якобы призвана разобраться с застоем, наметившимся на политической арене Болгарии. К слову, члены новообразованной структуры не отметились оригинальностью в ходе предвыборной гонки - лишь сыграли со своими оппонентами в футбол и пейнтбол.