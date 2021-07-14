Партия телеведущего Слави Трифонова победила на выборах в Болгарии

В ЦИК Болгарии подвели итоги досрочных выборов в парламент. Большинство голосов набрала партия "Есть такой народ" (24,08 процента), созданная год назад певцом и бывшим шоуменом Слави Трифоновым.

Правившая республикой приблизительно десять лет "Граждане за европейское развитие Болгарии" опустилась на вторую строчку с 23,51 процентами. Замкнула тройку лидеров, как и ожидалось, партия социалистов (13,39 процентов). Всего в парламент прошли шесть партий.

Теперь законодательному органу республики предстоит решить задачу формирования правительства, с которой он не смог справиться в апреле текущего года после плановых выборов. Сильные противоречия между партиями и отсутствие компромисса в отношении нового состава кабмина привели тогда к роспуску парламента и приходу к власти служебного совета министров.

Сейчас ситуация не выглядит более стабильной. Ведущие политсилы сигнализируют об отсутствии доверия к "Есть такой народ", а вопрос преодоления разногласий и создания коалиционного большинства остается открытым. Таким образом, в условиях текущего политического кризиса в Болгарии нельзя исключать и вторых подряд досрочных парламентских выборов.