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14.07.2021 09:57
Рубрика: В мире

Партия телеведущего Слави Трифонова победила на выборах в Болгарии

Текст: Александр Гацак (София)

В ЦИК Болгарии подвели итоги досрочных выборов в парламент. Большинство голосов набрала партия "Есть такой народ" (24,08 процента), созданная год назад певцом и бывшим шоуменом Слави Трифоновым.

Изменят ли досрочные выборы в Болгарии политическую конъюнктуру в стране

Правившая республикой приблизительно десять лет "Граждане за европейское развитие Болгарии" опустилась на вторую строчку с 23,51 процентами. Замкнула тройку лидеров, как и ожидалось, партия социалистов (13,39 процентов). Всего в парламент прошли шесть партий.

Теперь законодательному органу республики предстоит решить задачу формирования правительства, с которой он не смог справиться в апреле текущего года после плановых выборов. Сильные противоречия между партиями и отсутствие компромисса в отношении нового состава кабмина привели тогда к роспуску парламента и приходу к власти служебного совета министров.

Сейчас ситуация не выглядит более стабильной. Ведущие политсилы сигнализируют об отсутствии доверия к "Есть такой народ", а вопрос преодоления разногласий и создания коалиционного большинства остается открытым. Таким образом, в условиях текущего политического кризиса в Болгарии нельзя исключать и вторых подряд досрочных парламентских выборов.

В мире Европа Болгария

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