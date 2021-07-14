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14.07.2021 14:56

Партнерство способствует росту экономик Китая и России

Товарооборот КНР и РФ в первой половине 2021 года вырос в годовом исчислении на 28,2 процента, до 63,075 миллиарда долларов. Об этом сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. В ведомстве указали, что экспорт китайских товаров в Россию за 6 месяцев увеличился на 38,4 процента и составил около 28,95 миллиарда долларов. Импорт российских товаров в Китай вырос на 20,6 процента, превысив 34 миллиарда долларов.
КНР и РФ создают безопасные и стабильные условия для развития двустороннего сотрудничества. Фото: Медиакорпорацией Китая КНР и РФ создают безопасные и стабильные условия для развития двустороннего сотрудничества. Фото: Медиакорпорацией Китая
КНР и РФ создают безопасные и стабильные условия для развития двустороннего сотрудничества. Фото: Медиакорпорацией Китая

В 2021 году отмечается 20-я годовщина подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем и его продление. Находясь в новой исторической отправной точке, торгово-экономическое сотрудничество между КНР и РФ будет и далее содействовать восстановлению и развитию экономик двух стран, укреплять двусторонние и региональные экономические отношения, а также способствовать формированию справедливой системы глобального экономического управления. Для этого необходимы соответствующие шаги.

Во-первых, необходимо содействовать устойчивому развитию энергетического сотрудничества между Китаем и Россией. В последнее время "Северный поток - 2" и санкции со стороны Европы и США, цены и спрос на энергоресурсы, экологическое управление и выбросы углекислого газа стали самыми горячими темами для обсуждения. Руководитель "Роснефти" Игорь Сечин призвал мировое сообщество не отказываться от углеводородов, как таковых, а избавиться от тех нефтегазовых проектов, которые вредят окружающей среде (в частности речь о добыче сланцевой нефти в США). Недавно французская нефтегазовая компания Total и российская газовая компания "Новатэк" подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны работают над сокращением выбросов углекислого газа при производстве СПГ и разработкой технологий по улавливанию и хранению углерода (CCS). Британская компания BP тоже рассматривает возможность налаживания взаимодействия с Россией.

У КНР и РФ уже имеется крепкий фундамент для сотрудничества в разработке и использовании проекта Арктик СПГ. Это имеет важное значение для формирования многоуровневой и многоканальной системы энергоснабжения и обеспечения энергетической безопасности. В достижении пика выбросов углекислого газа, осуществлении стратегической цели углеродной нейтральности существует широкое пространство для сотрудничества между Китаем и Россия. КНР и РФ смогут совместно противостоять США и некоторым западным странам в вопросах, касающихся Повестки дня в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года и далее.

Во-вторых, необходимо сделать производственное сотрудничество между Китаем и Россией более тесным, укрепить его. В последние годы все больше китайских предприятий выходят в российский рынок. К примеру, в Республике Татарстан работает 16 китайских предприятий, действующих в таких сферах, как автозапчасти, продукты питания, изделия из пластика, металлическое покрытие и т. д.

Такие китайские компании, как Haier, Midea и GreatWall активно работают на российском рынке, прилагают активные усилия для формирования узнаваемости их брендов. Это способствует улучшению традиционной двусторонней торгово-экономической модели, которая определила торговый оборот как ключевую точку роста в прошлом и содействует укреплению двустороннего торгового сотрудничества и его высококачественному развитию. Что касается регионального экономического развития, необходимо продолжать формировать внутренний евразийский экономический цикл, где ключевую позицию занимают именно Китай и Россия. Это имеет большое значение для противостояния внешним экономическим рискам и факторам неопределенности, включая продолжение всякого рода санкций.

В-третьих, в условиях пандемии COVID-19 китайско-российский рынок трансграничной электронной коммерции продемонстрировал взрывной рост. На этом фоне следует прилагать дополнительные усилия с тем, чтобы сотрудничество между двумя странами в данной сфере стало более близким к простому народу. В частности, стороны должны продолжить продвижение высококачественной российской продукции на AliExpress, что поможет обогатить рынок потребительских товаров Китая и удовлетворить растущие требования китайских потребителей.

Поскольку существуют большие различия между двумя странами в управлении потребительскими запросами, ведением бизнеса, в платежных системах и логистической инфраструктуре, необходимо разработать комплексный бизнес-план китайско-российской трансграничной электронной коммерции. Так, электронная коммерция будет развиваться в таких форматах, как "экспортер или производственная компания - субъект трансграничной электронной коммерции - потребитель" (M2B2C) и "субъект трансграничной электронной коммерции - компания по оказанию складских услуг - потребитель" (B2S2C).

Помимо уже достигнутых договоренностей о сотрудничестве, правительство РФ приняло ряд мер по обеспечению стабилизации финансового рынка в период повышенной волатильности и по сдерживанию экономического спада. Эти меры, в свою очередь, будут также содействовать развитию китайско-российского сотрудничества.

Так, министр финансов РФ Антон Силуанов недавно заявил, что Минфин РФ в течение месяца планирует изменить структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). В частности, речь о практически полном выходе из доллара США и перенаправление средств в золото и валютные резервы других стран. По планам российского правительства, новая структура ФНБ будет включать 40 процентов евро (ранее этот показатель находился на уровне 35 процентов), на китайский юань придется 30, а доля золота составит 20 процентов. Это очередной важный шаг, последовавший за принятым в феврале текущего года Министерством финансов РФ решением включить в валютную структуру ФНБ японскую иену и китайский юань, сократив таким образом доли доллара США и евро.

По мнению экспертов, в будущем Китай и Россия должны разработать еще более прагматичные и эффективные денежные и кредитно-финансовые инструменты, оптимизировать, ускорить и упростить процесс расчетов в национальных валютах и дедолларизацию, противостоять "юрисдикции длинной руки" США и Запада, создать более безопасную и стабильную внешнюю среду для развития и активизации двустороннего сотрудничества.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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