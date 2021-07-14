Песков привел пример внешнего управления на Украине

Президент России не расписывается за выбор украинцев, а говорит о том, что Украина во многом управляется извне, а ее руководство приходит к власти с одними лозунгами, а на деле проводит другую линию. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент не расписывается за выбор украинского народа", - ответил на соответствующее предположение представителя СМИ на брифинге Песков. Владимир Путин пишет в статье, что, к великому сожалению, приходит руководство к власти на Украине с одними лозунгами, обещаниями и ориентировками, а в реальности проводится совсем другая линия, напомнил он.

Также пресс-секретарь российского лидера привел тезис президента, что Украина по многим аспектам отдана в управление внешним силам. "Это действительно так, - сказал он. - Извне фактически назначаются судьи. Что это - если не внешнее управление. Именно об этом говорил президент".

"А выбор украинского народа - это выбор украинского народа, - подчеркнул Песков. - Он голосует за политиков, которые идут на выборы с определенными лозунгами, обещаниями, об этом тоже говорил президент".