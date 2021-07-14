Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин

Россия не согласна с обвинениями МИД ФРГ в политизации поставок вакцин от коронавируса. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что сами категорически против политизации всего, что связано с вакцинами, и категорически не согласны с такой формулировкой", - сказал Песков. "Мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. Наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом. Это мы расцениваем крайне негативно", - заключил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Россию и Китай в использовании поставок вакцин от коронавируса в политических целях.