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14.07.2021 07:05
Рубрика: Экономика

"Зелень" с грядки

Почему бананы из Эквадора дешевле моркови из России
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 157(8508)
В конце июня на "Прямой линии" у президента России Владимира Путина спросили, почему в наших магазинах бананы из Эквадора стоят дешевле, чем российская морковь. "РГ" вместе с экспертами разбиралась в вопросе.
Еще с месяц назад морковь в российских магазинах стоила дороже евро. Фото: РИА Новости www.ria.ru Еще с месяц назад морковь в российских магазинах стоила дороже евро. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Еще с месяц назад морковь в российских магазинах стоила дороже евро. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Действительно, по данным Росстата, с начала этого года морковь подорожала почти в 3,5 раза. В какой-то момент морковь оказалась дороже, чем стоимость евро. В конце июня в магазинах можно было встретить морковь по 110 рублей, а бананы - по 78 рублей за кг, указывал автор вопроса.

Минсельхоз предложил регулировать стоимость ряда продуктов интервенциями

Бананы - самый доступный фрукт для потребителя. Его розничная цена ниже на 20-25%, чем у наиболее популярных фруктов в стране - яблок и апельсинов, указывают в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка. При этом Россия находится на третьем месте по объему импорта бананов после США и Китая. Сезонный рост цен на бананы приходится на март - май. Но этот рост гораздо ниже, чем на другую плодоовощную продукцию: на бананы цены растут на 5-9%, а разброс цен на морковь от начала лета к октябрю составляет 60%, импортируемые апельсины дешевеют от пика в ноябре на 20-25% в марте.

В основном разница в стоимости между бананами и многими другими овощами и фруктами связана с отсутствием затрат на хранение. Бананы созревают в процессе перевозки морем, поэтому издержки на их хранение у производителя или торгового сегмента минимальны, пояснила "РГ" советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. Бананы часто растут в условиях стабильного климата, поэтому плодоносят почти круглый год, что тоже позволяет отказываться от услуг хранения, поэтому сделать высокую наценку на них в розничных магазинах невозможно.

В свою очередь морковь - продукт сезонный, то есть урожай собирают один или два раза в год. Поэтому ей нужны место и специальные условия для хранения в течение года - а это расходы на аренду или покупку склада, электричество, работников, оборудование. Морковь дороже с точки зрения процесса выращивания, так как нужна спецтехника для ее посева, уборки и последующей сортировки. В очень засушливых регионах дополнительно нужно организовывать полив растений, что также сказывается на стоимости моркови. Отдельная статья расходов у фермеров - семена.

"Бананы, как правило, даже на промышленных плантациях могут размножаться вегетативно - то есть от материнского растения идут отростки, поэтому для поддержания плантации нет необходимости регулярно закупать посевной материал. Морковь же высаживают ежегодно и для промышленных масштабов подходят только специально подготовленные семена", - говорит Елена Разумова.

Кроме того, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое производство бананов почти в 2,5 раза больше, чем моркови - 116,8 и 44,8 млн тонн соответственно.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
В России за год из продуктов питания сильнее всего подорожали овощи

Помимо этого, в последние годы в России отмечается снижение площадей под морковью. А в прошлом году из-за дождей многие овощи оказались малолежкими - к концу весны на рынке была уже только импортная морковь. В этом году из-за погоды посадки начались на две недели позже, что тоже оказывало давление на цены.

По данным минсельхоза, в 2021 году площади под овощами "борщевого набора" будут увеличены. В начале июля цены на морковь от производителей наконец пошли на спад - в продажу начала поступать морковь нового урожая. По данным минсельхоза, в первую неделю июля цены производителей снизились на 6,4%. Еще пара недель - и цены начнут снижаться и в розничных магазинах, заверяют в ведомстве.

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