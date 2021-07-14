Столичная полиция возбудила первое уголовное дело по статье УК "Мошенничество" о приобретении поддельного QR-кода.

В интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов. Максимальное наказание, которое грозит подследственному, - два года лишения свободы.

Любопытно, что гражданин и сам стал жертвой обмана. Как рассказывают в пресс-службе столичной полиции, он заказал фальшивый QR-код, перевел на указанный продавцом счет девять тысяч рублей, однако услугу так и не получил, поэтому пришел в полицию. Но заявление о преступлении фактически приравнялось к явке с повинной.

Наказание за подделку

В интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам. "Мошенники используют генераторы кодов и привязывают их к сайтам, имитирующим сайт Госуслуг, при этом при проверке такого QR-кода сотрудник ресторана может не заметить подмены домена. Изначально в даркнете появились объявления о продаже поддельных сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных Госуслуг. Однако после решения московских властей ввести QR-коды злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили новую услугу по приобретению поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе", - рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

В случае использования поддельных QR-кодов гражданам также может грозить уголовная ответственность по статье УК "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Юрист подчеркивает: "Использование QR-кода с привязкой к домену ложного портала Госуслуг является нарушением, но в области исключительно санитарно-эпидемиологических правил, поскольку в данном случае человек умышленно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать либо уголовная, либо административная ответственность".

Поддельные сертификаты стоят от 5 до 30 тысяч рублей, но за них могут отправить за решетку. Фото: Александр Щербак / ТАСС

В частности, продолжает Мария Спиридонова, ч. 1 ст. 236 УК РФ предусмотрено, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавших угрозу таких последствий, нарушитель может быть подвергнут штрафу в 500-700 тысяч рублей. Либо отправиться на принудительные работы на срок до двух лет. Либо получить какое-то иное наказание.

"В спешке при проверке QR-кода сотрудники ресторанов и кафе могут не заметить, что посетитель предъявил QR-код, который связан с поддельным доменом, - говорит Мария Спиридонова. - В таком случае специалисты по информационной безопасности рекомендуют при проверке использовать считывающее устройство без открытого доступа в интернет и подключенное только к порталу Госуслуг. В таком случае поддельные QR-коды подтверждаться не будут".

Только в Москве уже возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов. "По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 - справки о результатах ПЦР-тестов, по 9 - справки о медицинском отводе от вакцинации и одно - об отсутствии контактов с инфекционными больными", - уточнил Павел Милованов.

Наказывают не только тех, кто изготавливает и продает поддельные документы, но и тех, кто их приобретает

Наказывают не только тех, кто изготавливает и продает поддельные документы, но и тех, кто их приобретает. Ответственность может наступить по ч. 3 ст. 327 УК РФ, предусматривающей наказание (ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта, либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, пояснил "РГ" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Поддельные справки и сертификаты бывают разными. Если они не проходят ни по каким базам данных, то, как уточняет Соловьев, такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ "Мошенничество". "Продавец поддельной справки знает, что "документ" не проходит ни по каким базам данных и умышленно вводит покупателя в заблуждение относительно того, что у него возникнут такие же права, как и у вакцинированного гражданина", - отмечает юрист.

В большинстве случаев изготовление поддельной справки представляет собой более сложный механизм. Это невозможно без участия в схеме нескольких звеньев: как правило, это продавец и недобросовестные работники сферы здравоохранения, которые имитируют процедуру прохождения гражданином всего цикла вакцинации, внося сведения в документы и базы данных.

"При этом им ничего не остается, как просто выливать в раковину выделенный государством препарат. Стоимость самой распространенной сегодня вакцины составляет практически две тысячи рублей. Эти деньги фактически похищаются у государства. Кроме того, такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей, - говорит Соловьев. - В этом случае члены таких групп могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1-4 ст. 160 УК РФ (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния). Им грозит наказание в виде денежного штрафа или до двух лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".

С точки зрения здравого смысла логику людей, которые покупают поддельные сертификаты и QR-коды, понять сложно. Зачем тратить большие деньги и переходить черту закона, рискуя испортить себе биографию, когда в любое удобное время и в любом удобном месте можно вакцинироваться бесплатно.