Проверить свое здоровье в удаленных от регионального центра селениях и городах можно "не выходя за околицу". Бригады врачей сами приедут на "поездах здоровья".

"Поезда здоровья" бывают разные. Как этот (на фото) - железнодорожный. А в дальние села едут автопоезда. Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

Это такие мобильные лечебно-диагностические лаборатории, которые созданы в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Приезжают не только терапевты, но и неврологи, хирурги, кардиологи, гинекологи, эндокринологи, офтальмологи, онкологи и ревматологи.

В деревне Бикбулово, что в Татарстане, несколько дней работала мобильная поликлиника городской больницы N 5 Набережных Челнов. На диспансеризацию приходили до 50 человек в день. Именно в деревнях и селах врачи чаще сталкиваются с запущенными случаями заболеваний. "Ко мне обратился 60-летний мужчина, у которого паховая грыжа уже так выросла, что мешала ходить", - рассказал хирург Ленард Яминов.

А с 1 июля можно пройти и углубленную диспансеризацию тем, кто переболел ковидом. "У меня мама болела, - говорит жительница Череповца Ксения Зверева. - Очень хорошо, маму посмотрят".

Такое обследование проходит в два этапа. На первом - анализы, рентген и прием терапевта, на втором - компьютерная томография и кардиограмма. Сейчас завершается формирование списков пациентов. В первую очередь проверят тех, кто болел в тяжелой форме.

А в Нижегородской области "поезда здоровья" по районам отправили еще в апреле. Для мобильных поликлиник благодаря нацпроекту "Здравоохранение" область смогла приобрести новые передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета. К 1 июля почти 8 тысяч нижегородцев были направлены на дообследование. Это та самая ранняя диагностика, которая способна уберечь человека от тяжелых заболеваний.