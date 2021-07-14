Покупка новых мусорных контейнеров снизит тариф за вывоз отходов

Обеспечивать россиян контейнерами для раздельного сбора отходов теперь будут региональные операторы, сообщили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Для этого потребуется изменить законодательство и разрешить компаниям отрасли направлять на такие траты часть собственной валовой выручки. Раньше эти расходы не могли превышать 1% от всей выручки. Причем в этот лимит включали еще и затраты на мойку, техническое обслуживание емкостей.

Готовить изменения в законах будут Федеральная антимонопольная служба, Минприроды, Минэкономразвития и ППК РЭО.

Такое поручение они получили от вице-премьера Виктории Абрамченко. Как объяснили сотрудники ее аппарата, развитие системы раздельного сбора отходов поможет сократить захоронение мусора, приблизиться к достижению цели сокращения вывоза отходов на полигоны вдвое.

В первый год после принятия поправок в законы в городах и селах России появятся как минимум 50 тысяч новеньких контейнеров для раздельного сбора отходов, уверен глава ППК РЭО Денис Буцаев. Ожидается, что дополнительные емкости позволят им получать больше 870 тысяч тонн отсортированного вторсырья в год и зарабатывать на его продаже по 3,7 млрд рублей ежегодно. Стоимость же такого количества контейнеров составляет 650 млн рублей. То есть уже за первый год эти вложения окупятся в 5,5 раза, подсчитали в ППК РЭО.

В результате стоимость услуги по вывозу мусора для населения может сократиться на 2-4%, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.