Польский суд решит, что важнее - договоры ЕС или основной закон Польши

Конституционный суд Польши постановил, что Основной закон республики важнее, чем договоры Евросоюза. Ране е премьер Матеуш Моравецкий направил конституционным судьям 130-страничный запрос о том, может ли конкретный вердикт Европейского суда быть обязательным для исполнения, если он противоречит конституции.

С апреля рассмотрение этого вопроса переносилось уже четыре раза. Это неудивительно, ведь на кону, может быть, членство Польши в ЕС. Каждое государство, вступающее в Евросоюз, автоматически соглашается с приоритетом европейского законодательства над национальным - это заложено в договоре, который подписывается при вступлении. Сделано это для того, чтобы гарантировать гражданам всех стран-членов одинаковые права и их защиту на всей территории Европейского союза. Но на практике это означает, что государства не могут вносить в свои законы изменения, которые противоречат европейскому законодательству, а в случае, если противоречие все-таки возникает, приоритет отдается праву ЕС.

Нынешние сомнения главы польского правительства касаются возможности контроля чиновниками Евросоюза процесса назначения польских судей. Правящая в Польше партия меняет законодательство страны таким образом, чтобы все госорганы и суды были подконтрольны власти. Но в соответствии с нормами Европейского союза, суд в Люксембурге может препятствовать вступлению в силу закона или поправок к нему, нарушающих принцип независимости судебных органов государств-членов. И это случилось: суд ЕС постановил, что теперь в Польше не гарантировано беспристрастное назначение кандидатов на должности судей.

И вот подвластный правящей партии конституционный суд Польши вынес решение, что не нужно прислушиваться к этому решению и отменять новые правовые нормы.От этого решения зависит гораздо больше: вердикт КС, поддерживающий точку зрения премьера, приведет к нарушению поляками взятых на себя добровольно международных обязательств. Государству придется нести за это ответственность и не исключено, что оно будет вынуждено покинуть Евросоюз. К тому же среди государств "старой Европы" уже давно ходят разговоры, что за несоблюдение европейских правовых норм нужно наказывать деньгами.