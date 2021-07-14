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Пользователям рассказали, что не стоит искать в Google

Текст:   Антон Благовещенский
14.07.2021,  
17:16
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Британским интернет-пользователям не рекомендуется вводить в поисковую строку Google выглядящий невинно запрос "euros". Вместо валютных котировок или других сведений о финансах они могут испытать сильное душевное потрясение, пишет Metro.

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Дело в том, что в результатах поиска по этому запросу демонстрируются результаты финального матча по футболу между командами Италии и Англии, в котором британская сборная проиграла итальянцам. Загрузка результатов поиска сопровождается анимированным салютом и демонстрацией итальянского флага.

Фото: Скриншот Google

Британские пользователи, искавшие в Google слово "euros", признались, что были расстроены и возмущены, поскольку вместо информации о валюте получили напоминание о проигрыше национальной команды.

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