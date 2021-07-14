В Ассоциации юристов России напомнили: если человек уехал в отпуск или надолго переселился на дачу, он вправе потребовать уменьшения коммунальной платы. Сделать это можно через МФЦ.

Сама по себе поездка в отпуск не повод не оплачивать счета ЖКХ. Но гражданин может попросить провести перерасчет за время отсутствия. Фото: Александр Корольков

"Граждане вправе требовать перерасчета платы за коммунальные услуги при одновременном соблюдении следующих условий: отсутствие в жилом помещении более 5 календарных дней подряд, отсутствие в жилом помещении индивидуального прибора учета в связи с отсутствием технической возможности его установки, - рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер. - Следовательно, может быть осуществлен перерасчет платы за воду, электроэнергию, газ. Перерасчет будет произведен из расчета количества дней, в течение которых потребитель не проживал в жилом помещении, не считая дни выбытия и прибытия".

При этом она подчеркивает, что не допускается перерасчет в отношении платы за отопление, а также энергоснабжение и газоснабжение, если такие услуги начислены в составе затрат на отопление. Иными словами, за горячие батареи - если человек вдруг уехал в холодный сезон - заплатить все равно придется.

"Более того, согласно Жилищному кодексу потребитель обязан оплатить услуги по содержанию общедомового имущества, даже если часть времени последний не проживал в жилом помещении", - говорит Ольга Эттлер.

Так что полностью от платы человека не освободят. Но, безусловно, размер счета может быть уменьшен.

По словам старшего преподавателя департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталии Пшеничниковой, для пересчета необходимо в течение месяца подать заявление на перерасчет. Сделать это можно через МФЦ.

"К заявлению следует приложить документы, которые подтверждают факт отсутствия, - пояснила Наталия Пшеничникова. - Это могут быть именные проездные билеты, справки из санатория или даже "дачная" справка, которая подписана председателем поселка. Пересчитать можно услуги водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Перерасчет за услуги должен быть сделан в течение пяти дней после подачи заявления".

Кстати

Дачные счета к оплате обязательны

Немало споров возникает по поводу оплаты счетов, выставляемых домовладельцам в дачных поселках.

"Решение о том, какие платежи будут вносить члены СНТ и в каком размере, принимается голосованием на очном собрании членов СНТ. Не платить - значит получить в итоге иск о взыскании задолженности, - говорит старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова. - Членские взносы, плата за электроэнергию и воду являются обязательными платежами. Все спорные ситуации по платежам лучше вынести на обсуждение общего собрания членов СНТ и попытаться пересмотреть их размер".

По ее словам, жители, которые не являются членами СНТ, но являются собственниками участков в границах конкретного СНТ, должны помнить о том, что бесплатно пользоваться объектами инфраструктуры и общим имуществом СНТ не получится.

"Сложнее ситуация с жителями коттеджных поселков, потому что коттеджный поселок - не сообщество собственников, где есть индивидуальные или коллективные соглашения о пользовании объектами, - говорит она. - Необходимо обращать внимание на правовой режим и условия пользования объектами инфраструктуры в таких поселках. Только так можно избежать платы за ненужные или неиспользуемые услуги и умерить аппетиты управляющих коттеджным поселком".