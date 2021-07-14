Новости

В Улан-Удэ ливень вынес на дорогу труп мужчины 08:01
Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах 07:55
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 07:36
В США признан незаконным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года 07:26
Карантин в австралийском Сиднее продлили до конца июля 07:10
Ученые нашли 14 потомков да Винчи в попытке разгадать "геном гения" 07:10
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 06:26
МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности 05:59
Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда 05:19
В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару 05:14
В Якутии площадь лесных пожаров достигла 1,3 млн гектаров 04:58
За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян 04:56
На Камчатке задержали машину с икрой на 1,3 миллиона рублей 04:36
В Охотском море загорелся катер, один человек погиб 04:26
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару 04:24
Врачи предупредили о длительном выпадении волос после COVID-19 03:55
В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира 02:59
WSJ: В США выросли темпы заболеваемости коронавирусом 02:24
Один человек погиб во время беспорядков на Кубе 01:52
Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем 01:34
Зеленский выбрал кандидата на место подавшего в отставку Авакова 00:57
Мальта отказалась от идеи пускать только вакцинированных от COVID-19 00:57
Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 06:04
Рубрика: Экономика

Тариф "отпускной"

При отсутствии дома более пяти дней вы вправе требовать скидку по счетам ЖКХ
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 157(8508)
В Ассоциации юристов России напомнили: если человек уехал в отпуск или надолго переселился на дачу, он вправе потребовать уменьшения коммунальной платы. Сделать это можно через МФЦ.
Сама по себе поездка в отпуск не повод не оплачивать счета ЖКХ. Но гражданин может попросить провести перерасчет за время отсутствия. Фото: Александр Корольков Сама по себе поездка в отпуск не повод не оплачивать счета ЖКХ. Но гражданин может попросить провести перерасчет за время отсутствия. Фото: Александр Корольков
Сама по себе поездка в отпуск не повод не оплачивать счета ЖКХ. Но гражданин может попросить провести перерасчет за время отсутствия. Фото: Александр Корольков

"Граждане вправе требовать перерасчета платы за коммунальные услуги при одновременном соблюдении следующих условий: отсутствие в жилом помещении более 5 календарных дней подряд, отсутствие в жилом помещении индивидуального прибора учета в связи с отсутствием технической возможности его установки, - рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер. - Следовательно, может быть осуществлен перерасчет платы за воду, электроэнергию, газ. Перерасчет будет произведен из расчета количества дней, в течение которых потребитель не проживал в жилом помещении, не считая дни выбытия и прибытия".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
В России повысилась стоимость коммунальных услуг

При этом она подчеркивает, что не допускается перерасчет в отношении платы за отопление, а также энергоснабжение и газоснабжение, если такие услуги начислены в составе затрат на отопление. Иными словами, за горячие батареи - если человек вдруг уехал в холодный сезон - заплатить все равно придется.

"Более того, согласно Жилищному кодексу потребитель обязан оплатить услуги по содержанию общедомового имущества, даже если часть времени последний не проживал в жилом помещении", - говорит Ольга Эттлер.

Так что полностью от платы человека не освободят. Но, безусловно, размер счета может быть уменьшен.

По словам старшего преподавателя департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталии Пшеничниковой, для пересчета необходимо в течение месяца подать заявление на перерасчет. Сделать это можно через МФЦ.

"К заявлению следует приложить документы, которые подтверждают факт отсутствия, - пояснила Наталия Пшеничникова. - Это могут быть именные проездные билеты, справки из санатория или даже "дачная" справка, которая подписана председателем поселка. Пересчитать можно услуги водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Перерасчет за услуги должен быть сделан в течение пяти дней после подачи заявления".

Кстати

Дачные счета к оплате обязательны

Немало споров возникает по поводу оплаты счетов, выставляемых домовладельцам в дачных поселках.

Фото: РИА Новости
Как дачникам попасть в программу социальной газификации

"Решение о том, какие платежи будут вносить члены СНТ и в каком размере, принимается голосованием на очном собрании членов СНТ. Не платить - значит получить в итоге иск о взыскании задолженности, - говорит старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова. - Членские взносы, плата за электроэнергию и воду являются обязательными платежами. Все спорные ситуации по платежам лучше вынести на обсуждение общего собрания членов СНТ и попытаться пересмотреть их размер".

По ее словам, жители, которые не являются членами СНТ, но являются собственниками участков в границах конкретного СНТ, должны помнить о том, что бесплатно пользоваться объектами инфраструктуры и общим имуществом СНТ не получится.

"Сложнее ситуация с жителями коттеджных поселков, потому что коттеджный поселок - не сообщество собственников, где есть индивидуальные или коллективные соглашения о пользовании объектами, - говорит она. - Необходимо обращать внимание на правовой режим и условия пользования объектами инфраструктуры в таких поселках. Только так можно избежать платы за ненужные или неиспользуемые услуги и умерить аппетиты управляющих коттеджным поселком".

Экономика ЖКХ Регулирование тарифов в ЖКХ

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Новые условия ипотеки подстегнут спрос на маленькие квартиры
Почему ввоз пальмового масла в Россию резко вырос