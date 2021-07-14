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14.07.2021 19:14
Рубрика: В мире

На Украине продолжается обсуждение статьи Владимира Путина

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 158(8509)
На Украине продолжается обсуждение статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". Как уже стало понятно, никто в киевских верхах ее не прочитал, но некоторые поспешили осудить. Десятки экспертов на принадлежащих олигархам телеканалах пытаются без особого успеха спорить с приведенными историческими фактами и делают невеселые, с точки зрения украинских патриотов, и такие же далеко идущие выводы.

Примечательно, что во всем политическом классе Украины только один человек осмелился полностью прочесть статью президента России и согласиться с ее выводами. Это депутат Верховной рады Евгений Шевченко: "Очень сильная смысловая статья. Есть и видение будущего. Мы можем соглашаться или нет, желающие у нас всегда найдут аргументы против. Но реальность такова, что нужно возвращать Украине субъектность, освобождаться от диктатуры Запада. Иначе разорвут нашу страну. А я так этого не хочу", - написал Шевченко, исключенный после визита в Белоруссию из фракции "Слуга народа", в своем Telegram-канале. "Российская газета", в свою очередь, поинтересовалась мнением экспертов, связанных с Украиной своим прошлым и настоящим, знающих местную политику изнутри, и главное, - прочитавших резонансный текст.

Путин не планирует писать новые статьи о бывших советских республиках

Ростислав Ищенко, политолог, историк, дипломат, обозреватель МИА "Россия Сегодня".

Путин поделился мыслями по украинскому вопросу, и они в целом отражают взгляды значительной части населения России. С одной стороны ощущение родственности, а с другой - взаимное "почему вы к нам плохо относитесь". Это можно заметить во вспышках взаимной ненависти в соцсетях. Неопределенность происходящего была заложена еще большевиками и усилилась после распада СССР, когда на Украине начала формироваться политическая нация на базе буржуазного национализма.

Процесс еще не закончен, и в ходе него часть людей, таких как я, кто считал Россию своей родиной, констатировал факт враждебности по отношению к ним нового украинского государства, и перестал считать Украину русским государством, а украинцев русскими людьми. Этот раскол регулярно углубляется с 1991 года, и в 2014-м произошел очередной, когда началась гражданская война - война за право доминировать на территории. Не случайно в Донецке говорят: "Мы не будем с ними жить в одном государстве", но и в Галиции говорят то же самое.

Живущие на Украине сегодня ощущают себя двумя разными народами 

Живущие на Украине сегодня ощущают себя двумя разными народами. Причем процесс формирования единой нации остановился в результате действий украинских буржуазных националистов. Они разрушили государственность, экономику, финансовую систему, атомизировали общество. Потому что не создается народ вне экономики, государства. Скажу больше - процесс обернулся вспять. И мы находимся в середине этого процесса, где изменения происходят каждый день. Поэтому сложно предсказать, чем этот процесс закончится и будет ли вообще какой-то народ на этой территории спустя время, будет ли он к нам дружественен.

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