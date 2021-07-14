Профессор РАН Мажуга: Сотрудничество России с ЦЕРН выходит на новый уровень

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга считает, что подписание протокола между Россией и Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) по техническому обслуживанию и эксплуатации Большого адронного коллайдера позволит российским ученым шире использовать в своей работе новейшие разработки мирового уровня.

"Документ станет надежным основанием для расширения сотрудничества. Совместные проекты с ЦЕРН открывают новые перспективы перед российской наукой, а наши специалисты получат доступ к уникальному оборудованию и научно-техническим разработкам мирового уровня", - отметил Мажуга.

Именно ученые из России представляют самую большую группу пользователей: участвуют во всех четырех основных экспериментах Большого адронного коллайдера, напомнил эксперт. "Совместная работа наших специалистов и сотрудников Европейской организации по ядерным исследованиям продолжается уже более 50 лет. В проектах принимают участие более 700 ученых", - подчеркнул Мажуга.

Протокол по техническому обслуживанию и эксплуатации Большого адронного коллайдера был подписан в ходе 43-го заседания "Комитета России - ЦЕРН" главой Минобрнауки России Валерием Фальковым и директором Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Фабиолой Джанотти.