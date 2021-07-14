Пушков оценил слова Кучмы про обман украинцев перед развалом СССР

Слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, жителей республики обманывали перед референдумом 1991 года, можно считать важным признанием, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее Кучма в интервью одному из Youtube-каналов заявил, что украинцев "в какой-то мере обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию".

"Важное интервью Кучмы. По его словам, украинские адепты незалежности сознательно врали людям, будто Украина кормит всю Россию. А ведь она получала из России нефть и газ по цене ниже цены воды и чая. Тотальное вранье стало главным инструментом майдана. Под вранье развалили страну", - написал Пушков в Twitter.

Референдум о независимости Украины прошел 1 декабря 1991 года одновременно с первыми выборами президента. Тогда 90,32 процента жителей республики проголосовали за ее независимость.