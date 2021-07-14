Новости

Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансах домохозяйств 14:23
В Татарстане режим ЧС из-за жары ввели почти во всех районах 14:22
Путин оценил масштаб поддержанных ВЭБом проектов 14:09
Сериал "Локи" официально продлили на второй сезон 14:09
Пушков оценил слова Кучмы про обман украинцев перед развалом СССР 14:02
Названы победители конкурса "Страна открытий" 14:01
Песков привел пример внешнего управления на Украине 13:57
Депутат тобольской гордумы на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД 13:55
Песков: РФ не будет искать компромиссную форму регистрации однополых браков 13:48
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин 13:47
Путин не планирует писать новые статьи о бывших советских республиках 13:47
Песков поддержал идею рекомендаций олимпийцам по ответам на острые вопросы 13:45
Вице-спикер Толстой подал документы на выдвижение в Госдуму 13:40
Появились фото китайского дрона-акулы 13:31
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Новом Иерусалиме 13:29
Петербургский суд отказался выпускать из СИЗО блогера Хованского 13:28
Митингующие пенсионеры прекратили попытки прорваться в Раду 13:23
Названы самые опасные продукты для суставов 13:15
В Петербурге прошла первая тренировка авиации к военно-морскому параду 13:12
"Шереметьево" возобновит работу терминала C, закрытого из-за COVID-19 13:11
Инфекционист оценил риск заразиться несколькими штаммами COVID-19 сразу 13:10
В Минтруде рассказали, для чего переобучат сотрудников центров занятости 13:10
Вильфанд рассказал, исчезнут ли весна и осень 13:02
Избиркомы за рубежом сами примут решение о трехдневном голосовании 12:53
Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 14:02
Рубрика: Власть

Пушков оценил слова Кучмы про обман украинцев перед развалом СССР

Текст: Дмитрий Гончарук

Слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, жителей республики обманывали перед референдумом 1991 года, можно считать важным признанием, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Песков привел пример внешнего управления на Украине

Ранее Кучма в интервью одному из Youtube-каналов заявил, что украинцев "в какой-то мере обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию".

"Важное интервью Кучмы. По его словам, украинские адепты незалежности сознательно врали людям, будто Украина кормит всю Россию. А ведь она получала из России нефть и газ по цене ниже цены воды и чая. Тотальное вранье стало главным инструментом майдана. Под вранье развалили страну", - написал Пушков в Twitter.

Референдум о независимости Украины прошел 1 декабря 1991 года одновременно с первыми выборами президента. Тогда 90,32 процента жителей республики проголосовали за ее независимость.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Митингующие пенсионеры прекратили попытки прорваться в Раду
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны