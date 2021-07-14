Путин напомнил о роли Минпросвещения в образовательных проектах

Президент напомнил главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, что проекты в сфере образования, в частности, строительство новых школ, должны идти под руководством профильного министерства​​​.

На встрече в Кремле Шувалов сообщил про созданную компанию "ПроШкола" - дочернее общество "Просвещения". "Еще раз напоминанию, что руководит отраслью министерство просвещения. Насколько я помню, была идея создать попечительский совет. Неважно, как назвать, важно, какие полномочия будут у этой структуры, во главе с министром", - заметил Владимир Путин.

"Мы это ваше указание знаем. Мы его выполним, выполняем и внимательно следим за встречами, включая вашу встречу с министром просвещения, где вы как раз об этом сказали", - ответил докладчик. "Мы понимаем свою ответственность, что бизнес бизнесом... но по сути образования мы будем это все делать под руководством министерства просвещения и министра", - заверил он.