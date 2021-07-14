Путин обсудил по телефону с Керри климат и Арктику

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со спецпредставителем главы США по вопросам климата Джоном Керри.

Сейчас Керри находится в Москве с рабочим визитом. Он рассказал Владимиру Путину о встречах с российскими коллегами, на которых обсуждались аспекты международной климатической повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на этом направлении. Были затронуты вопросы подготовки к Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго 31 октября - 12 ноября, с учетом национальных приоритетов по декарбонизации.

Поскольку Россия председательствует сейчас в Арктическом совете, Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике.

"В целом констатировано, что климатическая проблематика - одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы", - отметили в пресс-службе Кремля.