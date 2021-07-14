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14.07.2021 14:09
Рубрика: Власть

Путин оценил масштаб поддержанных ВЭБом проектов

Текст: Кира Латухина

Президент встретился в Кремле с председателем госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Основная задача ВЭБа как института развития - привлечение инвестиций для достижения нацпроектов и в конечном итоге повышения уровня жизни граждан, напомнил Владимир Путин. Но у ВЭБа есть стратегия собственного развития. Было решено развивать его не как отдельную структуру, а как группу компаний.

Кроме этой темы, президент предложил поговорить о конкретных направлениях. "Ведь, насколько я вижу в документах, объем поддержанных проектов весьма большой - почти 9,5 трлн рублей", - оценил он.

Оздоровление ВЭБа, санация в части, где он занимается кредитами, завершена, доложил Шувалов. ВЭБ в хорошем состоянии, достаточность капитала высокая - около 17 процентов, и ликвидности достаточно, чтобы выполнять бизнес-план, заверил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Компании Госкорпорации ВЭБ.РФ

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