Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника - Дня взятия Бастилии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении Путин напомнил о богатой истории отношений между Россией и Францией. По его словам, они "традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня".

Российский лидер также выразил уверенность в том, что между двумя странами будет развиваться конструктивное двустороннее взаимодействие в противостоянии угрозам и вызовам современности, которое будет отвечать интересам народов России и Франции и способствовать укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе.