Путин примет участие в виртуальном саммите АТЭС 16 июля

В эту пятницу, 16 июля, президент Владимир Путин примет участие в виртуальной встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Эту информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да", - утвердительно ответил он на такой вопрос.

Саммит пройдет под председательством Новой Зеландии. На повестке - сдерживание коронавируса через вакцинацию, новые меры поддержки бизнеса и рабочих, формирование более устойчивой и инклюзивной экономической среды. Кстати, в онлайн-встрече АТЭС также примет участие и президент США Джо Байден.