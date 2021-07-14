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14.07.2021 10:23
Рубрика: Общество

РАН: России необходима новая система управления исследованиями и разработками

Текст: Юрий Медведев
Управлять научно-технологическим развитием страны должен специальный надведомственный орган под руководством заместителя председателя правительства РФ. Такой подход показал свою эффективность и во времена СССР, и в постсоветский период до 2004 года. Об этом говорится в докладе ученых РАН о реализации государственной научно-технической политики в РФ.

По сути, речь идет о восстановлении ГКНТ, который многие годы управлял отечественной наукой. По мнению академиков, существующая система не позволяет наладить эффективное межведомственное взаимодействие, как следствие, выделяемые из бюджета средства расходуются неэффективно, развитие научно-технического комплекса идет медленными темпами.

В РАН напомнили, что с 1992 года система управления наукой переформатировалась шесть раз. Современная система сложилась в результате реформ 2004 года, когда было создано Министерство образования и науки (Минобрнауки), отвечающее за формирование и реализацию государственной научно-технической политики. Оно должно было разработать механизмы стимулирования реального сектора экономики и бизнеса к инвестированию в отечественную науку и разработки.

"Однако этого сделано не было. В январе 2020 года к руководству Минобрнауки РФ пришла уже четвертая команда за последние пять лет. При этом ни один из министров не имел опыта управления научными организациями и реализации крупных научных и инновационных проектов. Следует также отметить, что практика показала неэффективность объединения управления наукой и высшим образованием в рамках одного министерства, что обусловлено принципиальной разницей в организации научных исследований и учебного процесса", - говорится в докладе.

Кроме того, как отмечают в РАН, в результате реформ научное сообщество было исключено из процесса формирования государственной научно-технической политики, произошел разрыв инновационного цикла: фундаментальные исследования - прикладные разработки - опытное производство - массовое производство - реализация продукции. Кроме того, страна попала в технологическую зависимость от зарубежных стран, что стало особенно очевидно после введения антироссийских санкций, в том числе на поставку современных технологий.

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В РАН отметили, что в 2004 году был принципиально изменен статус "гражданской" науки, которая была отнесена к сектору услуг, в то время как в развитых странах наука рассматривается как важнейшая производительная сила. "Позиционирование науки, как услуги, принципиально отличается от подходов, практикуемых в развитых странах, где наука является ведущей производительной силой, причем научные организации работают в тесном взаимодействии с университетами, отраслями, органами власти", - отмечается в докладе.

Общество Наука Наука и образование РАН

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