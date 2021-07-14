Доходы Калуги выросли

Новости

Врач рассказал, кому нельзя носить брекеты 15:56
ВОЗ оценила скорость распространения "дельта"-штамма COVID-19 15:55
В Госдуме рассказали о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса 15:51
США поменяли замок на ядерных боеголовках 15:49
На Урале пресекли сбыт фиктивных справок об отсутствии COVID-19 15:45
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА 15:42
СМИ: Президент Бразилии госпитализирован с болями в животе 15:39
В Раде не исключают досрочных президентских выборов из-за отставки Авакова 15:33
Вышел трейлер "Синего залива" с Алисией Викандер 15:29
Крыло из российских композитов установлено на МС-21-300 15:29
В ЦБ рассказали о недобросовестных практиках возврата денег за страховку 15:22
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве 15:17
Войска ЦВО получили в июне 180 единиц вооружения 15:15
В "Ласточках" появятся вагоны с бронью сидячих мест 15:15
Минздрав получил право согласовывать назначения глав региональных ведомств 15:13
Врач назвал правила вакцинации от COVID-19 в жару 15:08
Путин напомнил о роли Минпросвещения в образовательных проектах 14:48
Диетолог назвала полезные для здоровья и вкусные в жару продукты 14:45
Обвинение запросило 11 лет колонии для экс-замглавы свердловского СК 14:42
На Урале французские дипломаты устроили обед для врачей из "красной зоны" 14:32
Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансах домохозяйств 14:23
В Татарстане режим ЧС из-за жары ввели почти во всех районах 14:22
Путин оценил масштаб поддержанных ВЭБом проектов 14:09
Сериал "Локи" официально продлили на второй сезон 14:09
Пушков оценил слова Кучмы про обман украинцев перед развалом СССР 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 14:35

Доходы Калуги выросли

14 июля на заседании городской думы депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличивается на 158 миллионов рублей за счет налоговых доходов. Средства будут направлены на увеличение уставного фонда МУП "Калугатеплосеть".
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Также вносятся изменения в ведомственную структуру расходов бюджета. 2,5 млн. рублей выделяется на оказание финансовой помощи социально ориентированным НКО - калужскому отделению Красному Креста. 497 тысяч рублей будет направлено на финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства".

Фото: Калужская городская дума
В Калуге прошел первый кибертурнир среди слабослышащих

Парламентарии согласовали сделки муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Калугатеплосеть", связанные с осуществлением заимствования путем выпуска процентного векселя, поставкой провода МФ-100 на сумму 1 миллион 23 тысячи рублей и проведением экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей  на сумму 1,6 млн. рублей.

Побратимом Калуги станет французский город Пуасси. Депутаты одобрили Соглашение о побратимстве между муниципальным образованием "Город Калуга" (Российская Федерация) и городом Пуасси (Французская Республика).

Взаимодействие между городами началось в 2016 году, когда в городскую управу поступило обращение мэра города Пуасси Карла Олива о намерении развивать сотрудничество с городом Калугой.

В дальнейшем команда юношей из города Калуги приняла участие во франко-русском турнире "Восходящие звезды", с гастролями в Пуасси неоднократно побывал калужский хореографический ансамбль "Образ", команда из французского города приняла участие в юношеском турнире по футболу в Калуге.

Планируется расширить направления сотрудничества: наладить связи в сфере экономики и науки, а также систематически обмениваться опытом в различных областях деятельности.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Митингующие пенсионеры прекратили попытки прорваться в Раду