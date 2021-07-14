Доходы Калуги выросли

14 июля на заседании городской думы депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличивается на 158 миллионов рублей за счет налоговых доходов. Средства будут направлены на увеличение уставного фонда МУП "Калугатеплосеть".

Также вносятся изменения в ведомственную структуру расходов бюджета. 2,5 млн. рублей выделяется на оказание финансовой помощи социально ориентированным НКО - калужскому отделению Красному Креста. 497 тысяч рублей будет направлено на финансовое обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального строительства".

Парламентарии согласовали сделки муниципальным предприятиям "Управление калужского троллейбуса" и "Калугатеплосеть", связанные с осуществлением заимствования путем выпуска процентного векселя, поставкой провода МФ-100 на сумму 1 миллион 23 тысячи рублей и проведением экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей на сумму 1,6 млн. рублей.

Побратимом Калуги станет французский город Пуасси. Депутаты одобрили Соглашение о побратимстве между муниципальным образованием "Город Калуга" (Российская Федерация) и городом Пуасси (Французская Республика).

Взаимодействие между городами началось в 2016 году, когда в городскую управу поступило обращение мэра города Пуасси Карла Олива о намерении развивать сотрудничество с городом Калугой.

В дальнейшем команда юношей из города Калуги приняла участие во франко-русском турнире "Восходящие звезды", с гастролями в Пуасси неоднократно побывал калужский хореографический ансамбль "Образ", команда из французского города приняла участие в юношеском турнире по футболу в Калуге.

Планируется расширить направления сотрудничества: наладить связи в сфере экономики и науки, а также систематически обмениваться опытом в различных областях деятельности.