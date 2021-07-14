Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

В эфире телеканала "Москва 24" 14 июля состоялся очередной розыгрыш пяти автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции "Вакцина рулит".

Победителями стали Марина Леонидовна, Айдана, Виталий Сергеевич, Людмила Андреевна, Александр Сергеевич. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Имена победителей озвучил режиссер и продюсер Юрий Грымов.

В лотерее приняли участие 534 тыс. 46 человек. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.

Напомним, 13 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрывают пять машин (всего 20 автомобилей) стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 11 июля впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.