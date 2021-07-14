Фестиваль премьер театра "Практика" открылся в Музее Москвы

Фестиваль премьер театра "Практика" открылся во вторник, 13 июля, в Музее Москвы. До 1 августа зрители смогут насладиться изысканным театральным зрелищем - пять ярких театральных премьер сезона 2020/2021, каждая из которых посвящена теме существования человека в неустойчивой и изменчивой реальности. Что особенно актуально в наше непростое пандемийное и непредсказуемое время. Открыл фестиваль спектакль Юрия Квятковского и Анастасии Великородной "Четвертая промышленная революция".

"Четвертая промышленная революция"

Вся суть спектакля, который поставили Юрий Квятковский и Анастасия Великородная, выражена в его названии - что нового принесла нам четвертая промышленная революция, а что заставит исчезнуть навсегда. Используя инструментарий документального театра, студенты Школы-студии МХАТ из Мастерской Брусникина взяли интервью у людей, чьи профессии сегодня исчезают, а также у представителей новых, только-только появившихся специальностей. Так, в прошлое уходят профессии телеграфистки или суфлера, а запросы нового мира порождают такие диковинные специальности, как тренер творческих состояний и дегустатор собачьего корма. Каждый монолог в спектакле - это голос конкретного человека.

"Поле"

Художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина искала вдохновение в текстах Чингиза Айтматова, которыми зачитывалось ни одно поколения читателей. Теперь настала очередь театра переосмыслить произведения Айтматова и заново представить их публике.

Спектакль, как и повесть "Материнское поле", поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе и счастье, мужестве и судьбе. Брусникина собрала звездный актерский состав - Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина Гусева и Анна Зайкова.

LOREM IPSUM

Неожиданный театральный эксперимент, когда сразу девять молодых режиссеров-брусникинцев работают над экспериментальным текстом петербургского драматурга Екатерины Августеняк, написанного с помощью текстогенераторов. Это пьеса-каталог, состоящая из девяти глав. У каждой своя тема и свое видение мира - "Русская классика", "Бизнес и финансы", "Наука и техника", "Юмор и развлечения", "Дом и семья", "Медицина и здоровье", "Спорт", "Философия", "Искусство". Какие именно главы войдут в каждый конкретный показ, решают сами зрители. Молодые режиссеры творят под присмотром режиссера Дмитрия Волкострелова и художника Ксении Перетрухиной, которых заслуженно называют одними из лидеров современного театра. Этот творческий дуэт удостоен специальной премии фестиваля "Золотая маска".

"В кольцах"

Это творческий тандем брусникинцев и одной из ярких современных писательниц Евгении Некрасовой. Сюжет спектакля - фантасмагория, выстроенная на череде метаморфоз, случившихся в столичном городе, где живут люди, привыкшие чувствовать себя в безопасности. Их защищают семь магических кругов, опоясавших город, - Садовое и Бульварное кольца, МКАД, ТТК… Но вдруг все изменилось, а защитные кольца превратились в мишени. Жителям города предстоит научиться выживать в этих новых и неожиданных обстоятельствах, переживая разные эмоциональные состояния - от отчаяния до лихорадочной эйфории. Свою повесть, наполненную тонким юмором, Евгения Некрасова написала еще несколько лет назад. Идея спектакля, как рассказывает Марина Брусникина, тоже родилась еще до пандемии. Но в нашей действительности эта постановка вдруг заиграла новыми актуальными красками.

"Созвездия"

Камерный спектакль Александра Алябьева по пьесе Ника Пэйна "Созвездия" - это экскурсия в квантовую мультивселенную, где поступки героев и принятые ими решения существуют во всех возможных вариантах одновременно. В центре сюжета - мужчина и женщина, запутавшиеся в собственных отношениях. Упущенные возможности и возникающие вероятные перспективы тонко резонируют с переживаниями людей, оказавшимися один на один с пандемией.