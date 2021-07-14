Где и как в столице прививаются от COVID-19 трудовые мигранты

На вопрос "Как вы сюда попали?" у людей, выходящих из центра вакцинации мигрантов в "Лужниках", я слышала лишь два ответа: сам пришел и начальник заставил. Первый звучал чаще.

Не все иностранцы еще успели устроиться на работу, но прививаться от коронавируса идут дружно - и по одиночке, и семьями, и компаниями. "Сначала нужно о здоровье позаботиться, а потом работу искать", - поучительно, как дитю малому, объясняет мне узбек Хушроз. Ему 21, в Москву приехал несколько дней назад к двоюродному брату, который обещал устроить разнорабочим на овощной рынок. "Хотел пойти посмотреть Красную площадь. А брат сказал: иди привейся сперва", - продолжает молодой человек. И таких, как Хушроз, много - только за первые три дня работы центра в "Лужники" пришло за вакциной более 24 тысяч человек.

Центр вакцинации мигрантов, открытый в "Лужниках" на прошлой неделе, сразу избавил от очередей два других прививочных пункта для приезжих - в миграционном центре Сахарово и на рынке "Садовод". "На "Садоводе" люди по четыре часа на солнцепеке стояли, некоторые в обморок падали", - сетует председатель профсоюза агрохолдинга, что находится в Новой Москве, Марина Нефедьева. Она приехала в "Лужники", чтобы посмотреть, как налажен процесс вакцинации здесь, ведь не все сотрудники агрохолдинга дождались своей очереди на солнцепеке у "Садовода". Но никого из своих коллег не нашла: "Странно, уже разбежались что ли?"...

Ничего странного нет. Центр в "Лужниках" способен принять до 15 тысяч человек в сутки. Поэтому здесь наблюдается "очередь наоборот" - врачи ожидают пациентов. Уже на выходах всех ближайших станций метро и МЦК стоят волонтеры - объясняют, как добраться до центра. Внутри тоже работают волонтеры, в чьи задачи входит помощь с заполнением анкеты, если у пришедшего вакцинироваться человека есть трудности с русским языком. А еще по всей большой территории центра расставлены вагончики с разнообразным фастфудом и большие желтые цистерны с водой. Еда, понятно, за деньги, а вот вода бесплатная, о чем каждые несколько минут напоминают по громкой связи.

Тут и там мелькают люди в национальных одеждах, но трудности с русским языком возникают только у врачей и журналистов, когда им приходится обращаться к мигрантам по именам. "Анкета легкая, все сами справляются", - улыбается Сирожиддин. Он тоже из Узбекистана, работает в "Жилищнике" столичного района Раменки. Говорит, что пару дней назад ездил на "Садовод" и готов был стоять в очереди, но там сказали, что вакцинируют только рабочие коллективы, за которые заплатил работодатель. А в "Лужники" можно прийти и самотеком, правда, тогда и платить придется самому - вакцинация "Спутником Лайт" обходится каждому мигранту в 1300 рублей. "Но если без прививки отстранят от работы, я потеряю больше", - здраво рассуждает Сирожиддин. Его поддерживает "коллега" Махмур из Таджикистана. "Нас начальство разделило на группы и возит прививаться по очереди. Я попал в последнюю группу, но как-то страшно все откладывать на последние дни, поэтому приехал сюда, как только выдался выходной", - делится он. Махмур работает грузчиком в одной из торговых сетей, этим и объясняется разделение на группы - всех кассиров, грузчиков и уборщиков сразу из магазина не вывезешь.

Только за первые три дня работы центра вакцинации мигрантов в "Лужники" пришло более 24 тысяч человек

Пока разговаривали, мимо пробежал Хушроз, у которого на месте укола уже красовался кусочек лейкопластыря. "Десять минут - и свободен! На Красную площадь пойду", - весело говорит он. Дело действительно поставлено на поток: осмотр врача, сама прививка, короткое наставление "три дня не мочить, не употреблять спиртных напитков" - и на выход. Через несколько часов на телефон привитому придет СМС с QR-кодом, подтверждающим факт вакцинации. За это ответственны сотрудники МФЦ, которые сидят рядом с врачами, переводят в электронный вид данные бумажных анкет и отправляют их для формирования кода.

Врачам неважно, официальная работа у мигранта или нет - привьют любого, у кого в порядке документы, подтверждающие официальное нахождение на территории Российской Федерации. "Чтобы получить прививку, нужно предъявить паспорт и любой из трех документов - вид на жительство, разрешение на временное пребывание или рабочий патент. А граждане Казахстана, Киргизии, Армении и Беларуси могут вакцинироваться при предъявлении трудового договора. Могут привиться и граждане, имеющие официальный статус беженца, и студенты-иностранцы столичных вузов", - объясняет главврач городской поликлиники N175 Андрей Федорук, чьи сотрудники сегодня работают в "Лужниках". К слову, сюда направили врачей и медсестер не только из учреждения Федорука, но и из других столичных поликлиник. Всего в "Лужниках" трудятся 25 врачей и 99 медицинских сестер - и иной раз действительно кажется, что медперсонала здесь гораздо больше, чем желающих вакцинироваться. Но, как говорит Федорук, скоро в "Лужники" смогут прийти и москвичи, то есть центр будет работать как обычный пункт вакцинации, с той лишь разницей, что попасть сюда можно будет без предварительной записи, в порядке живой очереди. Ну и вакцины будут разные - у граждан РФ есть выбор, мигрантам положен укол только "Спутником Лайт".

Двери центра открыты ежедневно с 10.00 до 22.00.

Тем временем

Вакцина подана

Таксисты-иностранцы в Москве могут вакцинироваться бесплатно. Такую возможность дал им сервис "Ситимобил", который 1 июля открыл в своем Доме такси на проспекте Андропова собственный пункт вакцинации. Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Ситимобила", компания за свой счет закупила лекарство и наняла для вакцинации врачей из частной клиники. Причем прививать сотрудников компания решила двухкомпонентной вакциной "Спутник V". Сами таксисты за прививку не платят - все затраты агрегатор взял на себя.

Кроме того, "Ситимобил" объявил о корпоративном розыгрыше призов среди таксистов, прошедших вакцинацию. На кону автомобиль Kia Rio и смартфоны Samsung Galaxy A52. В розыгрыше могут участвовать все водители, сделавшие до 15 августа прививку в Москве или области любой вакциной. Пришедший после вакцинации QR-код нужно загрузить в приложение "Ситимобил" для водителей. Победителей розыгрыша объявят 20 августа.

Кроме того, сразу несколько подмосковных поликлиник начали прививать от коронавируса таксистов и курьеров из числа иностранных граждан. Это совместный проект областных властей и сервиса "Яндекс", призванный решить вопрос с вакцинацией трудовых мигрантов, не имеющих полиса ОМС и которые, соответственно, не могут рассчитывать на бесплатную прививку от COVID-19. "Сегодня для наших таксистов и курьеров без российского гражданства работают 12 пунктов вакцинации в Мытищах, Балашихе, Люберцах, Химках, Одинцове, Красногорске, Орехово-Зуеве, Раменском, Королеве, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске", - рассказали "РГ" в пресс-службе сервиса "Яндекс.Go".