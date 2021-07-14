Главврач скорой помощи Москвы Николай Плавунов: Чем опасен индийский штамм

Летний всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве сказался и увеличением вызовов по линии "103". Значительная часть нагрузки на экстренные службы связана с индийским штаммом у пациентов, рассказал в интервью "РГ" главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов. По его мнению, новый вид заболевания более агрессивен.

Николай Филиппович, как сказался рост заболеваемости коронавирусом на работе "скорой помощи"?

Николай Плавунов: Каждый день бригады "скорой" выполняют 11-12 тысяч выездов, что на 20-25 процентов больше, если сравнивать с таким же периодом, например, 2019 года - до эпидемии. Сейчас нагрузка все еще остается достаточно высокой. Рост заболеваемости связан, во-первых, с попаданием на территорию страны так называемого индийского штамма "Дельта", который отличается несколько повышенной агрессивностью в плане распространения инфекции. Во-вторых, к весне этого года люди меньше стали соблюдать меры инфекционной безопасности: перестали носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию.

Во время пандемии наши сотрудники не только оказывают скорую медицинскую помощь и проводят медицинскую эвакуацию в специализированные стационары пациентов, но и доставляют в КТ-центры для проведения компьютерной томографии легких и назначения лечения; помогают поликлиникам с доставкой лекарств для пациентов, которые лечатся дома от COVID-19; проводят экспресс-тестирования для определения профиля стационара при госпитализации пациента.

Мы также оказываем неотложную медицинскую помощь, когда нет угрозы для жизни, но есть опасность для здоровья, например, при обострении хронических заболеваний. Наши врачи-консультанты Единого городского диспетчерского центра консультируют жителей столицы, всегда готовы дать необходимые медицинские рекомендации по профилю заболевания в любое время дня и ночи. В случае необходимости наши диспетчеры могут перевести обращение в поликлинику.

Как протекает классический уханьский коронавирус? Чем опасен индийский штамм коронавируса? Есть особенности? Какой вирус по вашим наблюдениям более коварен: уханьский или индийский?

Николай Плавунов: К наиболее распространенным симптомам COVID-19, так называемому классическому уханьскому, относятся: повышение температуры тела, сухой кашель, утомляемость. Реже встречаются боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног.

Новый вид коронавируса, так называемого индийского штамма, имеет свои вирусологические характеристики и отличается от предыдущего уханьского. Мы отмечаем, что он более агрессивен, течение его более тяжелое.

На мой взгляд, индийский вирус более коварен. При оказании экстренной помощи таким пациентам мы по-прежнему ориентируемся на клиническую картину и диагностику состояния больного.

Как "скорая помощь" взаимодействует с ковидными стационарами? Есть ли онлайн-системы, позволяющие увидеть свободные ковидные койки?

Николай Плавунов: Взаимодействие со стационарами Москвы, вне зависимости от того, ковидный профиль или нет, идет через электронную медицинскую программу АС "Стационар", которая в режиме реального времени ведет мониторинг загруженности коечного фонда и управляет потоками медицинской эвакуации.

Так, занесенный в электронную форму код диагноза загружается в эту систему, и она автоматически анализирует ряд параметров за считаные секунды: местонахождение ближайших стационаров с соответствующим профилем, их загруженность и выдает бригаде варианты для проведения медицинской эвакуации. Благодаря этому нам удается выиграть до 10 минут для скорейшей доставки пациента в стационар.

Кроме того, система позволяет информировать стационар о направлении пациента с той или иной патологией. Таким образом, и больнице известно заранее о количестве и диагнозе пациентов, которые следуют в ее приемное отделение. У наших коллег появляется больше времени, чтобы подготовиться к приему пациента.

Оснащены ли бригады, работающие по вызовам с подозрением на коронавирус, специальным оборудованием?

Николай Плавунов: У каждой из бригад есть все необходимое оборудование. Прежде всего - для проведения дыхательной поддержки больных средствами мониторинга за состоянием организма, а также для оказания экстренной помощи. Кроме того, некоторые бригады мы дооснастили новыми приборами и медицинскими изделиями, например, теперь на реанимационных бригадах есть портативные аппараты ультразвуковой диагностики с функцией дистанционной передачи данных. Информация с них загружается в единый цифровой архив. Доступ к нему есть у медицинских специалистов, которые могут оперативно интерпретировать результаты исследования.

Помимо этого правительство Москвы в прошлом году закупило капнографы. Эти приборы в режиме реального времени определяют уровень углекислого газа в воздухе, который выдыхает пациент. Капнографы позволяют врачам проводить более эффективную диагностику и лечение состояний, связанных с нарушением дыхания. Поступили к нам и новые системы для проведения автоматической сердечно-легочной реанимации. Этот прибор применяется при остановке кровообращения у пациента. Его особенность заключается в том, что бригада "скорой помощи" теперь может проводить сердечно-легочную реанимацию пациента еще в дороге в стационар. Раньше для этого необходимо было останавливать машину "скорой помощи". Получили мы и новые аппараты ИВЛ экспертного класса, которые позволяют проводить дыхательную поддержку даже детям с критически низкой массой тела, в том числе и недоношенным малышам. Процесс обновления медицинского оборудования идет постоянно. Средствами индивидуальной защиты бригады оснащены в полном объеме: защитными костюмами, очками, лицевыми щитками, респираторами.

Какие симптомы, связанные с коронавирусом, должны вызывать настороженность у пациентов? В каких случаях обязательно вызывать "скорую помощь", а когда наоборот - беспокойство излишне, и можно обратиться в поликлинику?

Николай Плавунов: Все больные с коронавирусной инфекцией так или иначе сталкиваются с воспалительными процессами: повышением температуры и респираторными явлениями - с симптомами, которые в большей степени характерны почти для всех пациентов с коронавирусной инфекцией. Само по себе повышение температуры тела не должно являться основным поводом для вызова бригады "скорой помощи". Это классическое проявление заболевания. А вот когда температурная реакция, скажем так, невосприимчива к лекарственным препаратам, тогда да, стоит задуматься.

В таком случае пациенту требуются специализированные медицинские мероприятия, которые могут быть направлены на снижение воспалительных процессов.

Если у человека развивается одышка, по номеру "103" следует звонить незамедлительно.

Само по себе наличие температуры или развитие таких специфических симптомов, как потеря вкуса, запаха, не должны как-то излишне пугать. Это обычные явления новой вирусной инфекции COVID-19.

При развитии этих симптомов необходимо обратиться по единому номеру телефона "122" для вызова врача на дом.

Кроме того, всегда можно проконсультироваться с врачами телемедицинского центра. В городе прекрасно выстроена медицинская система, человек никогда не остается со своей проблемой один на один.

Какую экстренную помощь чаще всего оказывают больным с подозрением на коронавирус еще по пути в больницу?

Николай Плавунов: Полный комплекс жизнеспасательных мероприятий: ингаляцию кислородом, респираторную поддержку, которая включает в себя разные ее виды: от рутинной оксигенотерапии до неинвазивной масочной вентиляции или искусственной вентиляции легких. Проводят бригады при необходимости инфузионную терапию: метод лечения, основанный на введении в кровоток различных растворов определенного объема и концентрации для поддержания жизнедеятельности организма.

Естественно, мы наблюдаем за состоянием пациента, проводим лечение вторичных сопутствующих заболеваний состояний у пациентов с коронавирусной инфекцией: инфаркта миокарда, например, тромбозмагистрального сосуда конечности, отека легких. При всех этих заболеваниях оказывается специализированная помощь в соответствии с утвержденными порядками и современными рекомендациями по лечению COVID-19.

Жара влияет как-то на течение коронавируса?

Николай Плавунов: Повышенная температура воздуха сама по себе уже большой стресс для организма. А при наличии коронавируса это еще и дополнительная нагрузка, своего рода отягощающий фактор в борьбе организма с этим заболеванием. Жаркая погода вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, учащенное сердцебиение. Надо иметь в виду, что коронавирус часто осложняется пневмонией, нарушаются функции дыхания. Больному вдвойне тяжелее справляться с такой нагрузкой в жаркое время года, когда организм и так перегружен борьбой с вирусом.

Коронавирус - непредсказуемое заболевание с риском жизнеугрожающих осложнений. Аномальная жара - серьезный и дополнительный стресс, который может усугублять состояние больного. Поэтому заболевшим коронавирусом особенно важно в помещении поддерживать достаточную влажность, температуру воздуха, пить больше жидкости.

Зачем подвергать свой организм опасности и дополнительным стрессам, если есть эффективное решение для всех - вакцина

Хотелось бы отдельно сказать о людях с хроническими заболеваниями. В аномальную жару увеличивается риск осложнений хронических заболеваний, таких, как сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желудочно-кишечного тракта, а также заболеваний нервной системы и других. Поэтому я рекомендую, чтобы обезопасить себя в изнурительную жару в городе, больше пить воды, обязательно воздержаться от физических нагрузок, включать кондиционеры или вентиляторы, а также следить за регулярностью приема назначенных лекарственных препаратов. По возможности лучше вообще не выходить из дома в самые жаркие часы.

Собственно, зачем подвергать свой организм дополнительным стрессам, если есть эффективное решение для всех - вакцина. Настоятельно призываю всех жителей столицы как можно скорее вакцинироваться, а те, кто эту процедуру прошел полгода назад, не медлить и записываться на повторную вакцинацию. Все условия в нашем городе для этого есть.