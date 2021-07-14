Как из пустыря сделать ботанический сад

Вокруг орловской школы № 50 учитель биологии Екатерина Миляхина разбила парк, в котором произрастает более 200 видов растений - многие из них редкие и нехарактерные для наших широт.

Чайный садик

Молодые деревья, кустарники, множество цветов - их яркие краски сменяют друг друга в течение всего теплого сезона: с ранней весны до поздней осени. В апреле на фоне золотых форзиций радуют глаз коврики первоцветов. В мае цветет сирень. В начале лета пенными волнами разбегаются вдоль дорожек парка разноцветные крылатые ирисы, пятнами сочного цвета выделяются на зелени газонов пионы, склоняющие к земле тяжелые пышные головы. Еще немного - и начнут распускаться десятки розовых кустов, клематисы, лилии.

Слева от здания устроен домик для полезных насекомых, разбит небольшой рокарий, где прекрасно себя чувствуют "каменные розы", очитки и даже кактус опунция. У себя на родине он расселяется до центра Канады, поэтому у нас может зимовать без укрытия. За школой, в тихом местечке, расположен небольшой "чайный садик": смородина, монарды, мелисса, чабрец, земляника и другие ароматные растения образуют продуманный ансамбль - пока еще это только первый сезон, растения не набрали полной силы.

Парк, занимающий порядка двух гектаров, создан с нуля знаниями, трудом и любовью необыкновенного человека - учительницы биологии Екатерины Миляхиной. Первым деревьям около 10 лет.

- Школа была построена на большом пустыре нового микрорайона, здесь и сейчас постоянно дует ветер, а тогда и подавно. Строители посадили ряды рябин вдоль ограды, конские каштаны и немного кустарников - этого явно было мало для приятных прогулок. Я пришла сюда работать и поняла, что вот оно, мое поле деятельности. Какой биолог о таком не мечтает? - смеется Екатерина, показывая ухоженную территорию школы, где она проводит почти все погожие вечера теплого сезона. - Первые посадки помогали делать ученики самого тогда старшего - четвертого - класса, а клумбы размечали с учителями на школьном субботнике, давно это было.

За десять лет выросли и поднялись, смягчив своей пышной зеленью геометрически четкие очертания нового здания, красивые кусты калины, жасмина, сортового шиповника. Они же существенно сгладили влияние постоянно дующих ветров, и появилась возможность создавать уголки с определенным микроклиматом.

- Моя идея, конечно, не нова. Это принцип любого ботанического сада: создаются условия для комфорта растений разных климатических зон. Вот здесь, например, у меня получился солнечный уголок, тихий и с повышенной влажностью, приближенной к субтропикам, - здесь растут магнолии. Маленький саженец видовой магнолии яйцевидной будет со временем иметь листья около полуметра длиной - по виду настоящая тропическая экзотика. Это дальневосточник, занесенный в Красную книгу России, посмотрим, как он адаптируется к орловскому климату. А вот цветут гибридные сорта, они считаются зимостойкими. Чувствуете, какой тонкий аромат? - показывает Екатерина "кусочек Сочи".

Сиреневые Огни Донбасса

Экскурсия продолжается в "хвойный лес". Здесь собраны более 20 представителей хвойных из самых разных уголков не только нашей страны, но и планеты. Некоторые названия вообще незнакомы среднестатистическому человеку, у которого все колючие вечнозеленые виды делятся на "елки и сосны". А у Екатерины есть тсуга и псевдотсуга, можжевельники, тиссы, туи, пихты, кипарисовики. Удивляет разнообразие сосен: желтая с иглами длиннее ладони, черная, похожая на колючего ежика, пушистые и неколючие гималайская и Веймутова, кустистая горная и, конечно, кедровые сосны. Три хвойных дерева с необычайно густой и пышной хвоей неизменно вызывают у гостей школы восторг. И люди не сразу верят, что это обычная сосна, все дело в формировке.

Но скоро парку грозит сокращение. К зданию школы будут пристраивать новые корпуса на месте самой хорошо сформированной и разросшейся части сада

На ветках деревьев вокруг уютно висят сделанные руками детей и неравнодушных родителей оригинальные кормушки. Самая забавная - зацепившийся за ветку хвостом оранжевый кот. Одно из любимых занятий школьников - делать кормушки, а затем их развешивать. Заодно и наблюдения за птицами на зимней экскурсии проводить можно.

Некоторые деревья, явно имея облик, допустим, рябины, могут похвастаться ветками плодовых деревьев - это практикум по прививкам, который для самых пытливых школьников проводит на своем уроке Екатерина.

В целом работа в саду - неотъемлемая часть уроков биологии в 50-й школе. Многие цветы, деревья, кустарники посажены учениками, на их примере учитель показывает и объясняет изучаемые в программе процессы и явления. Знания усваиваются лучше, когда материал можно увидеть и потрогать собственными руками. А особенно если еще и попробовать на вкус. Баночка варенья из одуванчиков в этом году засчитывалась на оценку "отлично" по теме "Сложноцветные", а соленые помидоры как побочный эффект эксперимента были торжественно съедены на последней консультации по биологии. В общем, школьникам тут скучать не приходится.

- Кстати, "чайный сад" - это тоже проект девочки-шестиклассницы. Есть такие увлеченные дети. И что очень радует - родители им помогают. Мы придумали, где устроить этот уголок, разметили место, на помощь дочери пришел папа, и они ударно потрудились. Видите, здесь даже будет нечто вроде каменного ручья - влияние японских садов, - показывает полянку хозяйка парка. - А есть у меня ученица, которая прекрасно рисует растения, настоящий ботанический иллюстратор.

Вдоль центральной аллеи парка растут десятки сортовых кустов сирени: память об участии в акции "Сирень Победы".

- Шесть лет назад, когда я привезла свежекупленные саженцы в цветных коробочках, положила их в рядок и постаралась посадить так, чтобы оттенки не повторялись. Фиолетовые, голубые, розоватые, один белый... Мне представлялся сиреневый ряд из разных оттенков. А получилось вот что! - Екатерина обводит широком жестом пышно цветущие кусты. - Капитан Гастелло, Олимпиада Колесникова, Тарас Бульба, Сенсация, Огни Донбасса - почти все выглядят просто сиреневыми, полное единодушие! Возможно, почва кисловатая, что влияет на оттенок цветков, такие казусы бывают. В прошлом году разбавила ряд Красавицей Москвы и Советской Арктикой, но эта малышня зацветет года через два.

Несмотря на большой опыт и постоянно углубляемые знания, многое приходится делать методом проб и ошибок. Екатерина не только зонирует сад как ботанический, но и соблюдает каноны ландшафтного дизайна, уравновешивая одни растения другими, исходя из размера, цвета, времени цветения.

Зеленый переезд

А еще в парке живут очень стильные садовые скульптуры из ивовых веток - это тоже дело золотых рук учителя биологии. Прошлой зимой были сплетены жар-птица, заяц, олененок и лиса. К сожалению, красота вызвала зависть - местные вандалы украли лису, изломали птицу… ребята очень переживали.

- Неужели вы все это делаете сами? А как же закупаются растения? - удивляюсь я масштабу и красоте молодого парка.

- По большей части руками работаю сама, иногда помогает моя семья. Только траву у нас дворники косят, но тут я бы не справилась: газоны огромные. К посадке, пересадке и прополке привлекаю учеников - разумеется, во время практических уроков и на летней практике. Что касается нашего ботанического разнообразия - тут многое приобретаю сама, среди родителей и учителей тоже есть неравнодушные люди, они приносят саженцы, семена. Вот, например, голубая елочка на центральной площади - личный вклад нашего директора. Три года назад седьмые классы посадили розовую аллейку. Дети окончили девятый класс в этом году, а черенки от их роз превратились в растения для новых композиций. Классы, которые уходят из школы, тоже сажают на память дерево. Так и расширяемся, - отвечает Екатерина.

Но скоро парку грозит сокращение.

- К школе будут пристраивать новые корпуса: микрорайон большой, детей много. К сожалению, проект предполагает возвести их как раз в самой хорошо сформированной и разросшейся части парка. Многие деревья и кустарники уже большие, мы физически не сможем их выкопать, спасти. Всю весну с детьми пересаживали цветы и то, что нам под силу. Все "переселенцы" теперь болеют, их ждет привыкание к новому месту. Возможно, осенью удастся пересадить еще несколько десятков растений - но тут уж никак не обойтись без помощи не только взрослых людей, но и взрослой техники, - вздыхает Екатерина.

Подписчики блога Екатерины Миляхиной надеются, что в Орле найдутся организации, которые смогут помочь уникальному саду с переездом. Такой уголок красоты растений и человеческой души не должен быть разрушен.

Не только учебник и телефон

Садоводство и дизайн не единственное увлечение Екатерины Миляхиной. Учитель состоит в Союзе фотографов дикой природы, много путешествует по заповедным местам нашей и соседней Брянской области, снимая редких животных и растения. Участвует в экологических акциях заповедников.

Совместно с фотографом-анималистом Дмитрием Голубевым Екатерина исследует мир диких животных, недоступный большинству городских жителей. Ее фотографии знакомят читателей с обитателями лесов и полей средней полосы России.

- Иногда бывают очень удачные поездки, когда удается за день отснять много разнообразного материала, сделать по-настоящему интересные кадры. Как, например, этой весной в Орловском полесье. Или совсем недавно, когда мы снимали из шалаша-скрадка птиц на рассвете. Это настоящая фотоохота - с ожиданием, предвкушением, азартом и радостью удачного кадра, - делится Екатерина впечатлениями. - На уроках я рассказываю детям о поездках, стараюсь заинтересовать любыми способами.

А кроме фото Екатерина пишет прекрасные очерки о природе, которые иногда публикуют местные СМИ.

В течение учебного года учитель организует экскурсии на природу для средних и старших классов, привлекая подростков к различным биологическим проектам. В этом году были походы с целью записать пение соловьев в Орле - это нужно для примерного подсчета популяции птиц в городских парках и скверах. Акция проводилась Союзом охраны птиц России. Порадовала ребят серия зимних экскурсий для самых увлеченных - им даже мороз не помеха.

А дальний выход был в заповедную балку Непрец - место, известное в Орле своей непростой судьбой. Мы присоединились к Екатерине и ее группе семиклассников и своими глазами увидели редкие и краснокнижные растения, обитающие в этом удивительном месте, зажатом со всех сторон "благами цивилизации": заводами, дачами, кладбищем, мусорным полигоном. Горицвет, низкие степные ирисы, сон-трава, редкие для Орловщины виды ковыля - все это уже давно живет под угрозой уничтожения, и петля затягивается все туже.

- Я хочу, чтобы дети видели эту красоту не только в учебнике и в телефоне, а вот так - живьем, всего за пару километров от города. И понимали, насколько все это хрупко и беззащитно, - говорит учитель и делает фото цветочного паука мощным макрообъективом, а потом показывает его школьникам крупным планом. У паучка можно рассмотреть даже паутинные бородавки при таком увеличении.