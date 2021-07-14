Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках

Лидеры национальных общин и диаспор Москвы осудили действия участников конфликта 12 июля в Кузьминках и обратились к киргизам, таджикам и узбекам с призывом не поддаваться на провокации. Об этом говорится в обращении, выработанном по итогам встречи городских властей, правоохранительных органов и лидеров диаспор, копия которого имеется в распоряжении Агентства "Москва".

"Мы, руководители и представители киргизских, таджикских и узбекских национальных общин и диаспор, обращаемся к иностранным гражданам из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, находящимся в Москве, с призывом не поддаваться на любые провокационные попытки втягивания вас в противоправные действия. Это необходимо для обеспечения межнационального мира и согласия в Москве, для недопущения конфликтов между отдельными группами граждан и для вашего дальнейшего спокойного пребывания на территории России", - говорится в документе.

Представители диаспор также призвали своих соотечественников строго соблюдать законы РФ.

"Убедительно просим вас на территории РФ не принимать участия в несанкционированных акциях и собраниях, призываем строго соблюдать ее законы, демонстрировать лучшие образцы поведения, свойственные подавляющему большинству киргизов, таджиков, узбеков, проживающих в Москве и на своей исторической родине. Выяснение отношений, тем более с применением насилия, рассматривается нами как проявление пещерного национализма и экстремизма, сознательно ведущего к разрушению мирных отношений между общинами и диаспорами многих народов, проживающих в Москве. <…> Москва всегда была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания. Она гостеприимно распахнула свои двери и предоставила вам возможность трудиться в столице, зарабатывать и содержать свои семьи, выстраивать свое будущее. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в РФ и ее столице - городе Москве - зависят от каждого из нас, независимо от того, являемся мы гражданами России или других стран", - отмечается в обращении.

Ранее Агентство "Москва" сообщало, что 12 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте между приезжими из стран ближнего зарубежья в районе станции метро "Кузьминки", в ходе которого несколько человек получили телесные повреждения. В Главном управлении МВД России по столице уточнили, что после конфликта в отделы полиции были доставлены 103 участника драки.