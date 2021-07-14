МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение из-за предстоящего ухудшения погоды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 июля до конца дня местами в городе прогнозируются гроза и кратковременный дождь. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

МЧС в связи с этим советует автомобилистам снижать скорость на дорогах и избегать резких маневров, а пешеходам - не прятаться под деревьями, держаться в стороне от рекламных щитов и шатких конструкций.

На следующей неделе, как ожидают синоптики, температура воздуха постепенно вернется к привычным июльским показателям.