Москва вышла в финал конкурса на звание мировой столицы дизайна

Российская столица вошла в шорт-лист международного конкурса "Мировая столица дизайна-2024". В финал также вышли Сан-Диего и Тихуана, считающиеся единой двунациональной городской агломерацией, объявили во Всемирной организации дизайна (World Design Organization).

Победителя конкурса должны назвать в октябре, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Выход в финал - это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы. Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города. Поэтому был сделан еще один шаг на пути к презентации нашей столицы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов", - цитирует ее официальный сайт столичной мэрии.

Всемирная организация дизайна объявляет мировую столицу дизайна раз в два года - звание достается городу, который успешно использует дизайнерские решения в сферах городского планирования и развития. Первой столицей дизайна был признан итальянский Турин еще в 2008 году. С тех пор такого звания удостаивались также Лилль, Мехико, Тайбэй, Кейптаун и Хельсинки. Валенсия станет мировой столицей дизайна в 2022 году.