Москвичам начали предлагать временные татуировки с QR-кодами

Новая услуга появилась в Москве. Вакцинировавшимся или переболевшим коронавирусом москвичам предлагают нанести временную татуировку с их QR-кодом, чтобы проще было ходить в рестораны.

Услугу запустили сервис доставки еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo, сообщает РИА Новости. Всем желающим предлагается прислать в магазин свой QR-код и через пару дней получить временную татуировку с его изображением. Татуировку можно самостоятельно нанести на любую часть тела, держаться она будет две недели.

Как объясняют организаторы, тем самым они хотят привлечь внимание к необходимости вакцинации, а также сделать процесс предъявления кода в кафе и ресторанах более креативным.