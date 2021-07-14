Названа минимальная стоимость съемной "трешки" в Москве

Самую дешевую трехкомнатную квартиру в старых границах Москвы, оставляя за скобками Зеленоград, можно снять за 41 тысячу рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба компании "Инком-Недвижимость".

За такую сумму в аренду сдается квартира на первом этаже девятиэтажного панельного дома в районе Орехово-Борисово Северное. Станция метро "Домодедовская" расположена в 15 минутах ходьбы. Площадь жилья - 64 "квадрата". В "трешке" есть все необходимое для жизни.

В районе Ивановское трехкомнатную квартиру можно снять лишь на тысячу рублей дороже. Она расположена на седьмом этаже двенадцатиэтажного панельного дома, что в девяти минутах езды на общественном транспорте от станции метро "Новогиреево". От первого варианта она выгодно отличается наличием двух лоджий.

За 45 тысяч рублей реально арендовать "трешку" в Южном Тушине. Правда, добираться до нее придется транспортом от метро "Сходненская". Зато рядом находятся канал имени Москвы, теннисный клуб и спорткомплекс.

Доступные по деньгам съемные "трешки" также предлагаются в Нагорном и Можайском районах Москвы.