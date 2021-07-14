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14.07.2021 09:16
Рубрика: Власть

Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Столичный оперштаб сообщил о числе вакцинированных сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты города по состоянию на 14 июля. О ходе вакцинации рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова:

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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"Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих. По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования; почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения; 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. А госслужащие перечисленных отраслей (образования, здравоохранения, социальной защиты) вакцинированы на 83%".

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по городу Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом.

Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. При возникновении вопросов работодателям предлагается позвонить на горячую линию по телефону: +7 (495) 197-97-77. Она работает круглосуточно. Напомним, вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. Сеть пунктов в столице постоянно расширяется, вместе с этим наращивается мощность прививочных центров. Сделать прививку от коронавируса сегодня можно в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе крупнейшем пункте в Гостином Дворе.

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