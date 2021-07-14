Под Воронежем один человек погиб, трое пострадали в ДТП с экскаватором

Авария с участием легковушки и экскаватора-погрузчика произошла утром 14 июля в Бобровском районе. Водитель LADA погибла, трое ее пассажиров получили травмы.

Как сообщили в управлении МВД по Воронежской области, авария произошла около восьми часов утра на 10-м километре автодороги "М-4 "Дон" - Таловая - Новохоперск". По предварительным данным, 61-летний житель Боброва, управляя экскаватором-погрузчиком JCB, свернул налево, не предоставив преимущество автомобилю "ВАЗ-2115".

Водитель легковой машины - 36-летняя жительница Павловского района - скончалась на месте. Ее пассажиры - земляки в возрасте 60, 49 и 21 года - были доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.