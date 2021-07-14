Синоптик предупредил о сухих грозах в Москве 14 июля

Москвичи могут полюбоваться зарницами по ночам, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что во второй половине дня 14 июля из-за энергетического напряжения атмосферы образуются мощные облака высотой 10-11 километров. Это, а еще высушенность атмосферы, приведет к сузим грозам и зарницам.

Синоптик рассказал, что сухая гроза образуется при температуре воздуха от 30 градусов и выше, и низкой влажности воздуха. Осадки при такой грозе испаряются в атмосфере, не успевая достичь земли. При этом молнии могут стать причиной серьезных пожаров.

"Зарница - мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков, преимущественно их вершин", - добавил Тишковец в беседе с РИА Новости.

Согласно прогнозам, жара в Москве отступит через несколько дней - уже к концу недели температура вернется к привычным значениям.