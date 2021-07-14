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14.07.2021 15:10
Рубрика: Экономика

Собянин: Станции метро "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех" откроются в 2023 году

Текст: Любовь Проценко
Фото: Аркадий Колыбалов
Станции метро "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех" на севере Москвы откроются в 2023 году. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил, осмотрев сегодня ход работ на строительстве станции "Лианозово".

Глава города напомнил, что линия, на которой строятся новые станции - Люблинско-Дмитровская, один из крупных проектов в метростроении Москвы, на которой будет расположено 12 станций. "Девять из них на участке от "Марьиной Рощи" до "Селигерской", мы уже построили, - рассказал он. - Осталось еще три станции - до "Физтеха" в поселок Северный". И заключил: "По плану в 2023 году все три станции одновременно должны быть запущены".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Уверенность мэра подкрепил гендиректор "Мосметростроя" Сергей Жуков. Напомнив, что протяженность участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Физтех" составляет 5,8 километра, он доложил, что порядка 70% перегонных тоннелей уже построены. "Работы идут полным ходом, проходка тоннелей к ноябрю должна быть завершена", - сделал вывод Сергей Собянин.

Решение властей о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и поселок Северный было поддержано москвичами в ходе голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие почти 200 тысяч человек. И уже в 2019-м году началось сооружение нового участка метро к застраиваемым жилым районам севера столицы. Изначально эту часть линии за Московской кольцевой автодорогой город планировал ради экономии построить в наземном исполнении. Но когда посчитали, в какую сумму обойдется переустройство и вынос инженерных коммуникаций, магистрального газопровода и ЛЭП, поняли, что экономии не получится. К тому же шум и вибрация строительных работ внесут надолго дискомфорт в жизнь москвичей в районе стройки. Поэтому в начале 2020 года Собянин принял решение о корректировке проекта и перегон между станциями "Лианозово" и "Физтех" начали строить традиционным подземным способом.

Станция "Улица 800-летия Москвы" строится поблизости пересечения Дмитровского шоссе с улицей 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и станции МЦД-1; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.

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