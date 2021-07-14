Суд назначил административный арест 42 участникам конфликта в Кузьминках

Кузьминский районный суд столицы назначил административный арест сроком на 15 суток 42 участникам конфликта в Кузьминках. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

"Всего судом рассмотрено 42 административных материала, всем фигурантам назначен административный арест на 15 суток", - сообщила собеседница агентства.

Ранее в Главном управлении МВД России по столице сообщили агентству, что после конфликта у станции метро "Кузьминки" в отделы полиции были доставлены 103 участника драки.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"), ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), а также будет составлен еще ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Полиция проводит проверку по факту инцидента и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В столичном главке полиции пояснили, что иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы РФ. Кроме того, им назначат административные штрафы. В отношении ряда лиц будет принято решение о запрете въезда на территорию Российской Федерации, заключили в МВД.