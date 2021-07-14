Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире

Новости

Избиркомы за рубежом сами примут решение о трехдневном голосовании 12:53
Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море 12:38
Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии 12:33
Профессор РАН Мажуга: Сотрудничество России с ЦЕРН выходит на новый уровень 12:32
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной 12:29
ЦИК заверил списки Российской партии свободы и справедливости 12:14
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов 11:57
В Якутии инспектор-кинолог продала служебную собаку 11:57
Испания перешагнула рубеж в четыре миллиона заболевших COVID-19 11:54
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров 11:46
Оперштаб: В Москве выявлено 3 966 новых случаев COVID-19 11:45
Переговоры между ЦСКА и "Миланом" по Влашичу зашли в тупик 11:37
Фирменный поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тысяч пассажиров 11:34
Шойгу проверит соединения и воинские части в Ростове-на-Дону 11:32
На Среднем Урале запретили мероприятия с участием более 500 человек 11:29
Москвичам начали предлагать временные татуировки с QR-кодами 11:28
Михаил Боярский заболел коронавирусом 11:28
Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 12:23
Рубрика: Власть

Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире

Текст: Любовь Проценко

В столичном метро с начала года стало в 1,5 раза больше поездов "Москва-2020", сейчас их 69. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По ее данным, в 2021 году запущено 24 новых поезда: десять из них на Кольцевой линии (там сейчас ходит только "Москва-2020"), 14 поездов на Калужско-Рижской линии. В настоящее время здесь почти 50% парка - это вагоны новых серий "Москва" и "Москва-2020".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Станцию метро "Смоленская" открыли после полутора лет реконструкции

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов так прокомментировал этот процесс: "Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3700 вагонов. При этом наш самый современный поезд "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту. Ширина дверного проема у "Москвы-2020" до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха".

В свою очередь на официальном сайте мэра Москвы сообщается, что до конца года планируется запустить еще 20 составов. Также в будущем новые поезда будут ходить по Большой кольцевой линии.

Напомню, составы "Москва-2020" намного комфортнее "Русичей", которые до июня ходили по Кольцевой линии, и более старых моделей на оранжевой ветке. В поездах последнего поколения дверные проемы расширены до 1600 мм, что позволяет пассажирам еще более комфортно входить в вагон и выходить на платформу. В "Русиче" ширина дверей составляла 1200 мм, в номерных - 1210 мм.

Пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами "Москвы-2020" благодаря широким переходам. Между сиденьями находятся USB-разъемы для зарядки гаджетов. В семивагонном поезде на Кольцевой линии таких разъемов 320, а в восьмивагонном составе на оранжевой ветке можно одновременно заряжать 368 смартфонов.

Еще одно отличие современных поездов - в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха. Кроме того, "Москва-2020" на 15% тише предшественников. Столичные составы последнего поколения получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн. Международное жюри единогласно поставило высшую оценку в категории "Поезда и самолеты".

В материале пресс-службы сообщается, что подвижной состав московского метро обновляется постоянно и быстрее всех в мире. С 2010 по 2023 год столичной подземке будет поставлено 4549 вагонов. Для сравнения: метрополитен Гонконга за то же время закупил 2030 вагонов, Лондона - 1771 вагон, Нью-Йорка - 918 вагонов. Причем в Нью-Йорке был перерыв в обновлении поездов с 2011 до 2018 года, а в Лондоне он продолжается с 2018 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны