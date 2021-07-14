В столичном метро с начала года стало в 1,5 раза больше поездов "Москва-2020", сейчас их 69. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. По ее данным, в 2021 году запущено 24 новых поезда: десять из них на Кольцевой линии (там сейчас ходит только "Москва-2020"), 14 поездов на Калужско-Рижской линии. В настоящее время здесь почти 50% парка - это вагоны новых серий "Москва" и "Москва-2020".

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов так прокомментировал этот процесс: "Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3700 вагонов. При этом наш самый современный поезд "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту. Ширина дверного проема у "Москвы-2020" до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха".

В свою очередь на официальном сайте мэра Москвы сообщается, что до конца года планируется запустить еще 20 составов. Также в будущем новые поезда будут ходить по Большой кольцевой линии.

Напомню, составы "Москва-2020" намного комфортнее "Русичей", которые до июня ходили по Кольцевой линии, и более старых моделей на оранжевой ветке. В поездах последнего поколения дверные проемы расширены до 1600 мм, что позволяет пассажирам еще более комфортно входить в вагон и выходить на платформу. В "Русиче" ширина дверей составляла 1200 мм, в номерных - 1210 мм.

Пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами "Москвы-2020" благодаря широким переходам. Между сиденьями находятся USB-разъемы для зарядки гаджетов. В семивагонном поезде на Кольцевой линии таких разъемов 320, а в восьмивагонном составе на оранжевой ветке можно одновременно заряжать 368 смартфонов.

Еще одно отличие современных поездов - в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха. Кроме того, "Москва-2020" на 15% тише предшественников. Столичные составы последнего поколения получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн. Международное жюри единогласно поставило высшую оценку в категории "Поезда и самолеты".

В материале пресс-службы сообщается, что подвижной состав московского метро обновляется постоянно и быстрее всех в мире. С 2010 по 2023 год столичной подземке будет поставлено 4549 вагонов. Для сравнения: метрополитен Гонконга за то же время закупил 2030 вагонов, Лондона - 1771 вагон, Нью-Йорка - 918 вагонов. Причем в Нью-Йорке был перерыв в обновлении поездов с 2011 до 2018 года, а в Лондоне он продолжается с 2018 года.