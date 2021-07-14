В Липецкой области стартовала уборочная кампания

Липецкие аграрии приступили к уборке зерновых. Первыми в поля вышли хлеборобы Грязинского, Добринского, Хлевенского и Усманского районов. В этом году в области предстоит убрать около 800 тысяч гектаров зерновых.

- Липецкие аграрии - наша гордость. Они грамотно сочетают многолетний опыт с передовыми разработками, применяют самые современные технологии в выращивании агрокультур и работают с большой любовью к своему делу, - подчеркивает глава Липецкой области Игорь Артамонов. - Ежегодно их труд приносит рекордные результаты, а государственная поддержка позволяет эффективно развивать отрасль.

Хлебоприемные предприятия региона готовы принять урожай 2021 года. На данный момент область располагает 47 элеваторами и хлебоприемными предприятиями мощностью единовременного хранения более 2,5 миллиона тонн. Кроме того, в хозяйствах области имеются зерновые мощности общей вместимостью 600 тысяч тонн.

Игорь Артамонов отмечает, что производство зерна в регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создает значительный экспортный потенциал.

- В прошлом году в Липецкой области был получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - было собрано 4,3 миллиона тонн, - напомнил Игорь Артамонов. - В этом году, учитывая неблагоприятные погодные условия осени прошлого года и зимы текущего, аграриям региона пришлось пересеивать культуры на площади свыше 170 тысяч гектаров. Понимая всю важность задач, поставленных перед земледельцами, липецкие аграрии приложат максимум усилий, чтобы по итогам сезона получить достойный результат.