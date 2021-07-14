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14.07.2021 04:24
Рубрика: Общество

Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару

Никотин - это сердечно-сосудистый яд, который в жару усиливает свое патологическое действие. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн.

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По его словам, курение вредно в любое время суток и в любое время года. В жару же идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В результате токсический эффект от классического и электронного табака усиливается, как и вред для организма. "Потому что основной фактор риска при курении - это сердечно-сосудистые расстройства", - цитирует РИА Новости Брюна.

Нарколог отметил, когда организм сам испытывает гипоксию, то потребность в потреблении психоактивных веществ снижается. Однако "злостные курильщики" не замечают этого и курят в привычном режиме, а токсический эффект и риск увеличиваются.

Все это грозит обмороками, гипоксией мозга во время жары. "Сигареты вызывают спазм сосудов головного мозга, и это в совокупности может служить и обморочным состоянием, и предынсультным", - отметил врач.

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