Мы привыкли, что экскурсии бывают двух типов. Либо классические маршруты по главным достопримечательностям от Кремля до высотки МГУ, на которые зазывают туристов, либо авторские.

Последние обычно придумывают москвоведы, историки, иногда даже архитекторы. А что же обычные москвичи? Ведь у каждого из нас есть свои заветные маршруты, по которым мы иногда водим приезжих родственников или друзей. Чтобы выбрать лучшие из них, в столице организовали конкурс "Покажи Москву!", итогом которого стала подборка оригинальных экскурсий. Корреспондент "РГ" прогулялся по некоторым из маршрутов и выбрал самые интересные.

Крути педали

Мой приятель однажды устроил мне такую прогулку по спальному району Орехово-Борисово Северное, что я потом читал заметки об истории этих мест неделю. Оказалось, что этот типичный "спальник" с сотнями панельных многоэтажек возник на месте трех деревень, история которых насчитывает не одну сотню лет. А уж какие события здесь разворачивались в недавние 1990-е годы - это был едва ли не самый криминальный район Москвы! Вряд ли что-то подобное я бы узнал без местного проводника. Экскурсии по спальным районам не водят, а самому выискивать интересные истории среди типовых дворов - занятие неблагодарное.

Чтобы исправить эту ситуацию, и был придуман конкурс "Покажи Москву!". В столичном комитете по туризму решили собрать по-настоящему народные маршруты, а лучшие предстояло выбрать жюри и горожанам во время голосования. "Москвичи прислали более 300 заявок на участие в конкурсе. Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут - пеший или велосипедный, знакомящий с историей определенного района или раскрывающий одну из значимых для города тем", - говорит заммэра Наталья Сергунина.

В результате копилка московских экскурсий пополнилась действительно уникальными маршрутами. Как вам, например, идея изучать достопримечательности по конфетным фантикам? Такую экскурсию придумала самая юная участница конкурса Дарья Дикова, которой всего 13 лет. Она зовет на прогулку по историческим зданиям, изображенным на обертках конфет "Замоскворечье" фабрики "Рот Фронт": Третьяковской галереи, храма Святого Николая на Берсеневке, колокольни храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и храма Григория Неокесарийского на Большой Полянке. По пути от одного памятника к другому автор знакомит и с другими достопримечательностями, а заодно приводит к кондитерской фабрике, где делают эти самые конфеты. Желающие могут купить их в фирменном магазине, а за правильные ответы по теме экскурсии можно получить их в награду.

Изучать достопримечательности по конфетным фантикам предложила самая юная участница конкурса Дарья Дикова, ей всего 13 лет. Маршрут появился благодаря онфетам "Замоскворечье". Фото: Александр Корольков

Не любите сладкое и следите за фигурой? Тогда отправляйтесь на велопрогулку по Зеленограду - самому маленькому и при этом самому зеленому округу столицы. Маршрут придумала Анастасия Волосова, которая предпочитает передвигаться по городу на велосипеде. Поэтому и трехчасовая прогулка по Зеленограду в ее исполнении представляет собой велосипедную экскурсию. Во время нее экскурсанты узнают, как создавался советский аналог Силиконовой долины, увидят необычную советскую архитектуру, проедут по лесным тропам, а летом даже остановятся на пляже. "На маршруте исторические и архитектурные объекты будут чередоваться с природными "жемчужинами" города: заглянем в зеленоградский дендропарк, понаблюдаем за австралийскими черными лебедями на Быковом болоте, за семейством ланей в нашем мини-зоопарке и карпами, кои на альпийской горке", - описывает прогулку ее автор. Победа в конкурсе так вдохновила Анастасию, что она уже готовит новую экскурсию, на этот раз пешеходную, чтобы снова принять участие в следующем сезоне.

Пуля контрреволюции

Среди победителей конкурса немало тех, кто давно водит познавательные прогулки и работает гидом, - участвовать в соревновании им не запрещали, ведь кому, как не экскурсоводам и краеведам, творить новые маршруты. Победителем стал и руководитель краеведческого проекта "Шаболовский смотритель", автор книг-путеводителей для детей Федор Дядичев.

Его маршрут называется "Даниловская слобода" и ожидаемо проходит по Даниловскому району. Странно, исторический район, недалеко от центра столицы, какие тут могут быть неисхоженные тропы? Я подумал именно так, прочитав название, но изменил свое мнение после изучения первых точек на карте маршрута. Помимо Даниловского монастыря там есть, например, место покушения на Владимира Ленина. 30 августа 1918 года после выступления на митинге перед рабочими завода Михельсона Ленин собирался садиться в машину, однако в него выстрелила Фанни Каплан. Сейчас на этом месте разбит сквер с памятным камнем. На нем написано: "Пусть знают угнетенные всего мира, что на этом месте пуля капиталистической контрреволюции пыталась прервать жизнь и работу вождя мирового пролетариата". А рядом стоит довольно оригинальный памятник вождю - Ленин изображен задумчиво смотрящим вдаль, его руки спрятаны в карманах широкого плаща. Я проходил мимо этого сквера с десяток раз, но и понятия не имел, какие события разворачивались на его месте.

Таких необычных точек на карте Даниловского района Федор Дядичев нашел немало. "Несмотря на то что эти места находятся недалеко от центра города, туристов тут увидишь нечасто, - отмечает он. - Сложно поверить, что здесь среди промышленных предприятий и советской застройки сохранились уникальные памятники культуры и архитектуры".

По другому столичном району - Ясенево - предлагает прогуляться Иван Митин. Почему площадь возле здешней станции метро носит имя Кима Филби, кто это такой? Откуда у обычного спального района архитектура с обилием плавных гнутых линий и симметричными улицами? Чем знаменита усадьба Ясенево? На эти вопросы можно получить ответы во время двухчасовой прогулки, истории и места для которой предложили местные жители, поэтому экскурсанты увидят район глазами тех, кто прожил здесь многие годы.

Кстати

Маршрут построен

Познакомиться со всеми маршрутами, которые были представлены на онлайн-голосовании, можно на странице конкурса moscow.guide и на медиаплатформе москвастобой.рф. Созданы они чаще всего для экскурсий с гидом, но ничто не мешает отправиться с их помощью в самостоятельное путешествие - в каждом маршруте отмечены и описаны главные точки. Быть может, такая прогулка вдохновит вас на создание собственного маршрута по своей собственной Москве?