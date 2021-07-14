В Воронеже открыли движение по путепроводу над железной дорогой

В Воронеже на год раньше открыли движение, по сути, построенному заново путепроводу над железной дорогой в центре города. Это стало возможным благодаря поддержке в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Первой по обновленному виадуку - он стал шире и выше - прошла, испытывая его, пожарная машина. Следом - колонна воронежских байкеров.

Необходимость в ремонте виадука назрела давно: прежний не справлялся с интенсивным движением, а подвешенная к пролету теплотрасса грозила обрушиться на рельсы.

С коммуникаций и начали. Поскольку под виадуком движение не прекращалось, работы по разборке старого пролета и установке нового велись по ночам. В марте началась установка пролетных балок. А сегодня виадук уже работает.

В Самарской области тоже запустили движение по новому мосту через реку Сок. Реконструкция Сокского перехода идет сразу по двум направлениям. На первом - строили новый мост. А на втором - ремонтировали существующий мост и подъездные пути.

Все работы должны были завершиться только к осени 2022 года. Но возведение объекта изначально велось ускоренными темпами, поэтому была подготовлена заявка на опережающее финансирование из федерального бюджета. Ее одобрили. По словам представителя подрядчика Алексея Зотова, работы по второму направлению завершат в августе.

После этого участок дороги расширится с двух до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе Самары на региональную и федеральную сеть автодорог. Самарцы, выезжая за город, больше не будут простаивать в этом месте в пробках, прибавится времени на отдых.

На каждом из мостов будет организовано одностороннее движение на въезд и выезд из города. То есть пропускная способность перехода вырастет вдвое. Полное движение по двум мостам планируется запустить уже до конца этого года, что значительно раньше плана.

Справка "РГ"

С начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" стартовали работы на 176 крупных капиталоемких объектах. Более 100 из них уже сданы в эксплуатацию, на остальных идут активные строительно-монтажные работы. В 2021 году в 84 регионах дорожники и мостостроители возведут и реконструируют 40 капиталоемких объектов. В их числе - обходы городов, новые улицы, участки трасс, искусственные сооружения.