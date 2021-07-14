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14.07.2021 16:44
Рубрика: Экономика

Власти Подмосковья рассказали, как получить выплаты на детей школьного возраста

Текст: Александр Мелешенко

Зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина рассказала, как семьям с детьми школьного возраста получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Она напомнила, что такие выплаты положены на детей в возрасте от 6 до 18 лет при условии, если 6 лет ребенку исполнилось не позднее 1 сентября этого года, а 18 лет - не раньше 3 июля этого года.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Подать заявление на выплату можно будет с 15 июля и до 1 ноября 2021 года через портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда. Выплаты будут начисляться семьям уже с 16 августа, ряд семей уже получили в личном кабинете на портале предзаполненные заявления, которые необходимо только проверить на корректность и подтвердить данные. При этом никаких дополнительных документов представлять не нужно", - объяснила зампред.

Выплаты не зависят от доходов семьи, получения ими какой-то другой социальной поддержки и других факторов, отметила Каклюгина. Кроме того, если в семье двое или больше детей, и они подходят по возрасту, то выплата положена каждому ребенку. Кроме того, такая помощь предусмотрена и для инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам.

Выплаты смогут получить семьи с детьми во всех регионах страны. Подать заявление с 15 июля можно будет на сайте Госуслуг.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Декретные и пособия на ребенка

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