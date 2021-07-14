Воронежцам объяснили, почему хороший спектакль должен раздражать

Платоновский фестиваль в Воронеже завершился, но "РГ" продолжает знакомить своих читателей с его героями. Зрители спектакля "Сын" (РАМТ, Москва), вошедшего в десятку лучших постановок 2020 года, смогли пообщаться с его режиссером Юрием Бутусовым. За его творчеством следят не только жители столиц, но и театралы Черноземья. Кто-то смотрит записи в интернете, кто-то ездит на живые показы. На творческую встречу попали не все, но мы записали для вас самые интересные высказывания мастера. Почему хороший спектакль должен вызывать раздражение? Чем оправданы вольности с классикой? И как быть зрителю, если ему кажется, что актеры "играют не по тексту"?..

Чехов не жаловался

Юрий Бутусов: Великий Товстоногов когда-то говорил, что с классикой надо поступать как с современным материалом, а с современным материалом - как с классикой. Когда ты ее не боишься, то открываешь много смыслов, которые могут засверкать по-новому...

Я, например, ненавижу постановки "Ревизора", которые строго следуют тексту пьесы. Сейчас изучаю эту пьесу в трактовке Всеволода Мейерхольда - у меня есть копия режиссерского экземпляра. Его спектакль - признанный театральный шедевр. Но когда он только появился, это была бомба и страшный скандал. Слова-то там гоголевские, но композиция другая, другая трактовка образа Хлестакова, фрагменты из "Женитьбы" включены. Режиссера обвиняли в том, что он исказил текст, что история вдруг стала совершенно не смешной, а глупой, страшной, ошарашивающей и эротичной. Для русского театра это был поворотный момент.

Я бы хотел подражать Мейерхольду. Быть таким свободным, талантливым, озорным и содержательным, как он. И хотел бы не быть тем, кто повторяет какие-то приемы, "не выходит за рамки", пытается находиться в рамках представлений о хорошем вкусе. Таких режиссеров много. Они клянутся в верности автору, классическому тексту... А выходит зачастую просто скучно, пусто, неинтересно и буржуазно. Это делается, чтобы нравиться публике и не нарушать канонов.

Традиция в театре существует для того, чтобы ее нарушать. Чтобы работать с ней. Если она настоящая, она никуда не уйдет.

Когда начинаются разговоры вроде: "А вот, вы тут у Чехова сцены переставили местами..." - хочется спросить: "Вам сам Чехов позвонил и пожаловался?" Если вы имеете право судить, как надо, то и я имею.

Я хотел бы не быть тем, кто повторяет какие-то приемы и "не выходит за рамки"

Когда-то режиссер Питер Брук написал статью под заголовком "Дьявол - это скука". И это колоссальная мысль. Многие несчастья в жизни происходят оттого, что человеку скучно. Когда в театре нет энергии заблуждения и попытки сделать открытие, возникает скука и разрушает человека. Она рождает отрицательную энергию, которой здесь просто не должно быть. Мы часто подменяем поиск содержания (с азартом, с ошибками...) тем, что называем "хорошим вкусом". В театре хороший вкус - это разрушение традиций, попытка выйти за рамки определенности и штампов. Это всегда мой риск. Посмотрите, что делает патриарх русского театра Лев Додин. Ему уже за 70, но он находит силы преодолевать свои "каноны", становиться другим.

Шекспир сочинял на ходу

Юрий Бутусов: Я очень ценю, уважаю, изучаю и принимаю значение Станиславского. Но я его не обожествляю. Потому что есть Брехт и Шекспир. Знаю людей, которые говорят, что в театре нет ничего, кроме русской психологической школы, кроме Станиславского. Для меня это не очень правильно. Все мы разные, и каждый выбирает то, что близко именно ему.

Кто-то терпеть не может Брехта, а для меня он один из самых ярких представителей мирового театра. Брехт и Станиславский взаимосвязаны, на эту тему целые исследования есть. И когда мы отталкиваем друг друга, это тоже взаимосвязь. Если я не согласен с собеседником, но в нем есть сила убеждения, это тоже меня формирует.

Шекспир вообще гениален! Но вспомним, как возникли все его пьесы. Он брал историю, которая уже существовала, была известна людям. С актерами на площадке он этот сюжет разбирал и сочинял текст. Какие-то монологи были вставлены просто для того, чтобы исполнители могли переодеться. В каком-то смысле я проповедую этот шекспировский способ создания спектакля.

...Конечно, у каждого автора вырабатывается свой художественный язык. Например, произведения Достоевского похожи друг на друга - там много криков, истерик и нервных срывов. Это не штамп его, это стиль. И вот я тоже беру на себя наглость вырабатывать свой язык. Допустим, в моих "Трех сестрах" много кричат. Почему? Мне показалось, что способ, которым Чехов вскрывался на сцене многие годы, перестает работать. И известное выражение "На сцене люди обедают, пьют чай, а в это время рушатся их судьбы" я из своего сознания убираю как штамп, чтобы страсти героев, которые традиционно заглушали, раскрыть по-другому. Но если я чувствую, что получается крик ради крика, то ухожу от него.

Художественный прием становится штампом, если ты применяешь его, не раздражаясь на себя за это. Я люблю слово "раздражение". Это полезное чувство для того, кто занимается искусством. У всех бывают моменты, когда ты начинаешь себя ненавидеть, понимая, что в сложной ситуации используешь то, что сработает однозначно. Наверное, надо найти в себе силы эту инерцию уничтожить.

У каждого свой Бетховен

Юрий Бутусов: Никаких красных флажков у режиссера нет и не должно быть. В поле культуры работает много людей, и вы как зритель вправе сделать свой выбор. Не ходите на спектакли режиссера, с которым не согласны, или вступите с ним в диалог. Кому-то кажется, что постановщики его держат за дурака... Я тоже ненавижу, когда меня держат за дурака. И просто не смотрю такие фильмы и спектакли. Храните собственное достоинство.

Мы всегда можем понять, как с нами хотят разговаривать: честно или нечестно. Какое-то произведение может выглядеть "неправильным", непонятным, но при этом быть честной попыткой диалога. Мне тоже не нравится то, что делают некоторые коллеги. Но я не могу не видеть, что они честно пытаются со мной говорить о важных вещах. Не всегда режиссерское предложение, не соответствующее буквально тому, что написано в тексте, является неправильным. Так может открыться что-то такое, о чем вы бы никогда не подумали.

Режиссер ведь не обслуживает ни актеров, ни текст. Режиссура - это авторская профессия. Мне неинтересно заниматься ею, если я не имею права на свое понимание. Но я стараюсь, чтобы оно было содержательным. Есть какая-то зрительская оголтелость в этом праве судить, что в театре правильно, а что нет, что можно делать с текстом, а чего нельзя. Как режиссер я хочу диалога, я хочу, чтобы вы меня тоже учитывали.

...Знаете, у меня трудные отношения с Бетховеном. И в исполнении Нейгауза эта музыка в меня не попадает. А в трактовке Григория Соколова мне открываются двери в прекрасный мир. Смысл любого искусства не в повторении, а в том, чтобы произведение дышало, было освящено индивидуальностью...

Не могу назвать себя приверженцем именно русского театра, но в нас "вшита" некая мистериальность. То, что происходит, когда мы соединяемся в Церкви. Так же и в театре мы объединяемся неким общим чувством. Его ничем нельзя подменить. Ни одно искусство не имеет такой возможности - объединить верой во что-то людей разных взглядов, как членов разных конфессий. Те, кто это осознает и за этим приходит в театр, - счастливые и особые люди.

Справка "РГ"

Юрий Бутусов - известный российский театральный режиссер. Родился в 1961 году, окончил судостроительный институт, работал по специальности, менял профессии, серьезно занимался конным спортом. В 1996-м окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства и начал ставить спектакли в Театре имени Ленсовета. В 2011-м стал его главным режиссером, некоторое время был его художественным руководителем. Под руководством Юрия Николаевича этот театр сделался одним из самых ярких и успешных в Санкт-Петербурге. Кроме того, Бутусов много ставил за рубежом и в Москве: в "Сатириконе" и "Табакерке", МХТ имени А. Чехова и Театре имени Пушкина, в РАМТе. Преподает режиссуру драмы в РАТИ (ГИТИСе). Бутусов - лауреат множества престижных театральных премий. Его спектакли отличает особая энергичность, динамизм, музыкальность, оригинальный подход к построению сюжета.