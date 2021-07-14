Воронежскую школу уберут от психдиспансера

Под Воронежем выделили участок для Орловской школы, которая сегодня работает на территории психоневрологического диспансера. Заложить новое здание должны в течение трех лет, иначе земля вернется в федеральную собственность.

Для воронежцев название поселка Орловка давно стало нарицательным. Когда дети в классе шумят, учитель вполне может поворчать: "Устроили тут Орловку!" По иронии судьбы в одном из старых корпусов психбольницы уже более полувека находится средняя школа, куда ходит более 200 ребят из трех населенных пунктов. Под одной крышей с ней находятся кабинеты врачей, отделения почты и банка, торговые точки.

- Работники диспансера, конечно, прикладывают все силы, чтобы дети не сталкивались с пациентами. Но родителей это мало успокаивает. Не говоря уже о том, что условия в школе не выдерживают критики, - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов.

Как уже рассказывала "РГ", родители учеников обратились в Народный фронт, чтобы добиться строительства отдельного здания для школы. Сегодня она переполнена, уроки идут в тесных неприспособленных помещениях, в том числе - в самом старом крыле 1906 года постройки. Актового зала и медицинского кабинета нет. Коммунальные сети и кровля требуют полной замены. До спортплощадки идти 10-15 минут - то есть пол-урока физкультуры у ребят уходит на дорогу.

Единственный участок в поселке, подходящий для новой школы, был в пользовании Всероссийского НИИ кукурузы и не использовался более 20 лет. Переуступить права региону или муниципалитету никак не удавалось: мешал мораторий на отчуждение недвижимости и земель, предоставленных научным организациям. Однако 15 января 2020 года он истек. После обращений "фронтовиков" в Росимущество, Минобрнауки и правительство области вопрос решился.

Средняя школа переполнена, уроки идут в тесных помещениях

Администрация Хохольского района начала работу по межеванию территории. Планируется использовать типовой проект, который привяжут к местности. Это позволит сэкономить бюджетные средства.

Теперь общественность просит побыстрее включить строительство школы в региональную адресную инвестиционную программу, чтобы определить источники финансирования и начать долгожданную стройку.