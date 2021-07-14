Жители Тамбова пожаловались на гуляющих по улицам слонов

Тамбовское управление Россельхознадзора начало проверку по жалобе на слонов, разгуливавших по центру города без привязи и сопровождения.

С гигантскими млекопитающими тамбовчане встретились на парковке у расположенного на улице Советской торгового центра. Слоны вели себя мирно, степенно прогуливались в тени здания. Редкое зрелище немедленно собрало зевак, но ни привязи, ни дрессировщика они не увидели. Одни из горожан вовсю глазели на серых гигантов и фотографировали их на телефоны, но другие забеспокоились: кто знает, что на уме у огромного дикого зверя? Свою жалобу жители Советской подкрепили видео, снятым с балкона соседней многоэтажки.

Выехавший на место происшествия инспектор Россельхознадзора установил, что слоны принадлежат только что приехавшему в Тамбов цирку-шапито. Место ему отвели рядом с тем самым торговым центом, и пока разгружались и устанавливались сборные вольеры, большинство животных томилось на 30-градусной жаре в трейлерах. Для слонов же было сделано исключение - их выпустили "размять ноги" на соседней парковке.

- В ходе проверки выяснилось, что сопровождавшие слонов работники цирка находились за территорией парковки, что может свидетельствовать о нарушении, - рассказал госинспектор Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Денис Дьяков. По его словам, по итогам проверки ведомство, скорее всего, ограничится предостережением или предупреждением цирку - за незначительностью нарушения. Тем более что к приходу инспектора вольеры и купол уже стояли на положенных местах, а животные находились в загонах, выглядели ухоженными и хорошо питались.