Амурская область занимает первое место в ДФО по инвестициям

Амурская область занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа по фактически вложенным инвестициям. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, сейчас на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тысячи инвестиционных проектов с государственной поддержкой, из них 31 - в Амурской области.

"За счет таких проектов как строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса Амурская область занимает первое место среди субъектов Дальнего Востока по фактически вложенным инвестициям. Более трети уже осуществленных инвестиций приходится на Амурскую область", - отметил вице-премьер.

Ряд проектов реализуется с помощью преференциального режима территории опережающего развития (ТОР). Так, на ТОР "Свободный" строится Амурский газоперерабатывающий завод - один из крупнейших проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке.

"Необходимо регулярно общаться со всеми инвесторами, которые приходят на территорию Дальнего Востока. Понимать, как реализуются проекты, какая поддержка им нужна с нашей стороны для того, чтобы начинали работу новые предприятия, создавались рабочие места, чтобы экономика отдельных регионов и всего округа развивалась эффективнее", - подчеркнул Трутнев, добавив, что рост экономики отдельных регионов и всего округа приведет к повышению уровня жизни дальневосточников.