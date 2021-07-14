Четыре проекта из Приморья стали победителями конкурса СУЭК

Подведены итоги межрегионального конкурса "Комфортная среда обитания: 20-летие сотрудничества". Он призван поддержать инициативы жителей регионов, где расположены предприятия "Сибирской угольной энергетической компании" (СУЭК), и вовлечь людей в решение социальных проблем.

В конкурсе, проводимом с 2011 года, традиционно принимают участие некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы из Рес­публик Бурятия и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областей.

В этом году поступило 176 заявок. Для участия в межрегиональном этапе отобрали 74 из них. По итогам конкурса Фонд "СУЭК - РЕГИОНАМ" профинансирует 36 проектов, в том числе четыре приморских. Среди них - "Лучегорск - территория здоровья", "Наши Олимпийские игры" от средней школы села Абрамовка и "Спортивно-оздоровительный комплекс "Муркин хутор" из Михайловского района, а также проект "Скейт-парк" из поселка Новошахтинского.

В Лучегорске инициативная группа Светланы Калашниковой выигранные деньги использует на реконструкцию баскетбольной площадки. Это популярное место отдыха подростков и спортивной молодежи, но необустроенное.

- Мы хотим уложить на площадке новое покрытие, установить баскетбольные кольца и щиты. В это место надо просто вдохнуть жизнь. И тогда турниры по баскетболу, стритболу, эстафеты и "Веселые старты" будут проходить в хорошо оборудованном месте, - говорит Светлана Калашникова.

Проект "Наши Олимпийские игры", созданный учителем физкультуры школы из села Абрамовка Евгением Коваленко, пре­дусматривает развитие лыжного спорта.

- Мы хотим организовать профессиональную трассу. Обычно лыжню набиваем при помощи волонтеров и помощников, а на выигранный в конкурсе грант при­обретем специальные резаки для нее. Трассу проложим у села Горбатка вдоль реки, будем проводить и школьные, и районные соревнования, - рассказывает Евгений Коваленко.

Проект "Спортивно-оздоровительный комплекс "Муркин хутор" предложила Евгения Мусиенко, профессиональный инструктор по иппотерапии, пони-спорту и развивающей верховой езде. Собственно, для работы на личном земельном участке, расположенном между Михайловкой и Уссурийском, у Евгении Леонидовны есть все. Нужен только манеж для лошадей, который и будет построен на выигранные в конкурсе финансовые средства.

Проект по созданию скейт-парка - уже имеющегося, но требующего совершенствования - в поселке Новошахтинском также стал победителем конкурса. Угольщики помогут инициатору, заведующей местным Домом культуры Екатерине Сташко обустроить площадку.

- Мы второй год подряд становимся лауреатами конкурса "Комфортная среда обитания". В 2020-м смогли приобрести только один модуль для скейта. И он постоянно используется детьми. Нужен хотя бы еще один. Вот и собираемся покупать, чтобы подростки могли ежедневно проводить тренировки на скейтбордах, роликах, велосипедах, - рассказывает Екатерина.

Уже второй год подряд организаторы конкурса - Фонд "СУЭК - РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития" - подводили итоги, учитывая результаты общественного голосования. Оно проходило на специальной электронной площадке фонда. Жюри отметило высокую активность жителей всех территорий - за проекты из десяти регионов суммарно поступило почти 50 тысяч голосов.

Благодаря этому конкурсу и другим гуманитарным программам СУЭК жители регионов Сибири и Дальнего Востока разрабатывают и реализуют сотни проектов. Благоустраивают дворы, парки, скверы и зоны отдыха, создают спортивные и оздоровительные комплексы для детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, организуют тематические культурные пространства в общественных местах, облагораживают памятники и мемориалы. Получает поддержку угольщиков и созидательная деятельность различных общественных организаций и сообществ, направленная на решение социальных задач.

Справка "РГ"

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России добытчик угля и его поставщик на внутренний и внешний рынки, производитель тепла и электро­энергии. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.