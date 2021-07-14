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14.07.2021 04:36
Рубрика: Происшествия

На Камчатке задержали машину с икрой на 1,3 миллиона рублей

Текст: Ольга Коваль

На Камчатке совместная группа инспекторов Росрыболовства, ГИБДД и ассоциации "Река Большая" в среду задержала автомобиль, в котором перевозили почти полцентнера красной икры без документов.

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Машину Toyota Corolla остановили для досмотра на 87-м километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. В багажнике были спрятаны три пластиковых контейнера с соленой икрой весом 48 килограммов. Документов на деликатесную продукцию у водителя не нашлось.

Как рассказали в ассоциации "Река Большая", мужчину доставили в елизовский отдел полиции для разбирательства. Икру изъяли и передали на ответственное хранение. Ущерб от незаконного промысла оценивается в 1,3 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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